En libertad los dos detenidos por arrojar colillas de cigarros desde un coche en la sierra de Cádiz

Las colillas de tabaco encendidas son la principal causa de los incendios provocados por el ser humano

En la ola de calor, durante este tórrido mes de agosto y con España ardiendo por numerosos incendios que han provocado incluso la muerte de vecinos y bomberos, la Guardia Civil se encontraba con dos individuos en la Sierra de Cádiz que estaban poniendo en peligro la seguridad del monte y de sus habitantes.

Los agentes arrestaban a dos personas tras una peligrosa persecución por las calles de Ubrique al ser sorprendidos arrojando colillas de tabaco encendidas en el campo, con el grave riesgo de provocar un incendio forestal.

El suceso tenía lugar este lunes 18 de agosto, alrededor de las 22.15 horas. La patrulla de Seguridad Ciudadana se percató de cómo desde el asiento del copiloto de un vehículo se lanzaban colillas encendidas a la cuneta. Los guardias civiles apagaron de inmediato esos cigarros y los restos humeantes, con el fin de evitar que prendiera la vegetación, y le dieron el lato al vehículo mediante señales luminosas y acústicas.

Después de una ardua y compleja persecución, debido a una conducción tremendamente agresiva, pudieron cercarlos y se le requisaron a estos individuos cuchillos de grandes dimensiones. Fueron detenidos y puestos a disposición judicial. Ahora, como avanza LA VOZ de Cádiz, el Juzgado los ha dejado en libertad con cargos.

Este es uno de los motivos principales por los que la Junta de Andalucía impulsará una nueva normativa para facilitar la imputación y condena de estos incendiarios. Las penas pueden llegar hasta los 20 años de prisión si se pierden vidas a causa del incendio, pero es demasiado difícil probar que una persona es el causante del fuego.

Alcohol y drogas

Posteriormente a la detención, una patrulla del Destacamento de Tráfico de Villamartín les practicó las pruebas de detección de alcohol y drogas, en las que ambos arrojaron resultado positivo en cocaína y opiáceos.

Los detenidos fueron trasladados a dependencias oficiales como presuntos autores de un delito grave contra la seguridad vial y otro de resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad. Además, se formularon denuncias por circular con un vehículo sin seguro ni ITV en vigor y por tenencia de armas blancas.