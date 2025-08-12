Un joven evacuado en Zahara: «Sentí miedo al ver el fuego pasar la montaña»

Preocupación, miedo, incertidumbre es lo que sienten la mayoría de las personas que fueron desalojadas en la tarde del lunes de sus respectivas casas, hoteles y alojamientos cuando se declaró el incendio, aún activo, en la Sierra de la Plata, junto a Zahara, en Tarifa en Atlanterra, en la zona de la Playa de los Alemanes. Lugares idílicos de la provincia de Cádiz y llenos de veraneantes que asisten impactados a la propagación del fuego.

En el CEIP Miguel de Cervantes se encuentran algunos de los desalojados pendientes de la evolución del incendio para saber si pueden o no regresar. Con esa inquietud algunos comentan cómo vivieron esos momentos iniciales. «Bueno, nosotros estábamos en la playa, realmente jugando era como la una de la tarde y de repente hemos visto un poco de humo por ahí y pensamos que no era nada, que simplemente era una barbacoa o algo y de repente ya hemos visto como el humo ha ido a más. Entonces me fui a un sitio a comer con mi familia y el humo seguía a más«, explica Roberto, un joven madrileño que estaba en ese momento en la playa.

De la cierta calma tensa se pasó a la preocupación. «Yo personalmente ya me empecé a preocupar cuando el fuego ya pasó a la montaña, porque ahí ya he empezado a sentir un poco con más de miedo y tal mi hermana también se ha agobiado», añade.

«La gente se ha empezado un poco a agobiar... Los coches han empezado a salir sin parar y ha costado un montón ir al pueblo porque había muchos coches. Entonces hemos llegado aquí, nos han dado comida, agua y bueno los que han dormido aquí han podido dormir y después algunos, no sé, nosotros por ejemplo hemos dormido en casa de un amigo y ya esperamos que podamos volver y estamos más tranquilos porque bueno parece que va bien pero ha sido un susto», afirmó este testigo del incendio.

