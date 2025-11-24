Suscríbete a
Jerez pagará 285.000 euros a los vecinos de una granja de pollos ilegal por el «olor nauseabundo» y los ruidos sufridos durante 26 años

El TSJA da la razón a la familia demandante y el Consejo Consultivo obliga al Ayuntamiento a indemnizarlos por su «inactividad total»

Pollos en el interior de una granja
Pollos en el interior de una granja abc
Antonio R. Vega

Antonio R. Vega

Veintiséis años ha estado sufriendo una familia el «nauseabundo olor» y los molestos ruidos que ocasionaba una granja de engorde de pollos que lindaba con su vivienda, a las afueras de Jerez de la Frontera. Veintiséis años, más de un cuarto de siglo, ... acumulando montañas de escritos y denuncias registrados ante este ayuntamiento gaditano, el Defensor del Pueblo Andaluz y los juzgados que darían para empapelar completamente su casa.

