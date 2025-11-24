Jerez pagará 285.000 euros a los vecinos de una granja de pollos ilegal por el «olor nauseabundo» y los ruidos sufridos durante 26 años

Veintiséis años ha estado sufriendo una familia el «nauseabundo olor» y los molestos ruidos que ocasionaba una granja de engorde de pollos que lindaba con su vivienda, a las afueras de Jerez de la Frontera. Veintiséis años, más de un cuarto de siglo, ... acumulando montañas de escritos y denuncias registrados ante este ayuntamiento gaditano, el Defensor del Pueblo Andaluz y los juzgados que darían para empapelar completamente su casa.

El Ayuntamiento, que en el que se han alternado gobiernos del PSOE y PP, ignoró sistemáticamente sus quejas. Aun así, la familia no se resignó y decidió plantarle cara en los tribunales en vista de que el Consistorio permitió que la explotación avícola estuviera funcionando que desde 2014 hasta 2022 sin la preceptiva licencia de actividad.

La Justicia terminó dándole la razón a los demandantes en 2022. Pero el último episodio de este largo conflicto con la Administración local no llegó hasta el 6 de noviembre pasado, cuando el Consejo Consultivo de Andalucía tumbó una resolución del Ayuntamiento jerezano que se negaba a atender la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por cinco afectados, miembros de la misma familia. El órgano obliga al Consistorio, ahora gobernado por el PP, a resarcir a cada uno de ellos con cuantías que van desde los 37.500 y los 65.000 euros, dependiendo del «tiempo de duración del efecto lesivo», entre los 26 años en el caso del matrimonio y los 15 en el caso del hijo menor. En total, las arcas municipales tendrán que abonarles 285.000 euros, según consta en el dictamen consultado por ABC.

La cantidad es considerable, pero muy inferior a la indemnización solicitada que superaba los 1,73 millones de euros. El Consultivo ha reducido a la mitad la cuantía porque la granja avícola empezó a funcionar en 1974 y el terreno donde habita la familia afectada fue adquirida el 30 de diciembre de 1981, «a sabiendas de que en la finca colindante existía» una explotación dedicada al engorde de pollos. Por esta razón, entiende que «debe modularse» el deber de indemnizarlos por «las molestias generadas por la contaminación acústica y odorífera superiores a los niveles de tolerancia», lo que constituye en sí mismas «un daño moral o extra patrimonial» que merece ser resarcido.

El TSJA dio la razón a la familia

Para llegar a este punto, la familia antes tuvo que conseguir una victoria en los tribunales. El 26 de septiembre de 2022 fue declarada firme una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dictada el 6 de junio de ese año que daba la razón a los demandantes y censuraba la pasividad de la Corporación local. Desde entonces la granja está cerrada.

El TSJA declaró nula una resolución de la Alcaldía de Jerez de la Frontera del 29 de julio de 2019, cuando gobernaba la socialista Mamen Sánchez, que a su vez anulaba otra dictada por el delegado de Urbanismo del 10 de marzo de 2015 que acordó el cese inmediato de la actividad del criadero de pollos en dos naves de 896 y 1.610 metros cuadrados por carecer el titular de la autorización municipal previa.

El Consultivo también reprende que no hizo nada para frenar una explotación irregular. «La inactividad de la Administración municipal ha sido total, pues no sólo ha permitido el funcionamiento de una actividad molesta desde 2014 hasta 2022 sin contar con la preceptiva licencia, sino que además, habiendo acordado la clausura de la actividad el 10 de marzo de 2015, no ejecutó esa resolución de tal forma que la granja avícola siguió funcionando, y esperó cuatro años para dejar sin efecto el decreto que ordenaba el cierre impidiendo que los reclamantes pudieran defender sus derechos y obtener la tutela de los tribunales como finalmente sucedió», expone en su dictamen, cuya ponente ha sido la jurista María del Mar Moreno, que fue consejera de la Presidencia con el Gobierno del PSOE entre 2010 y 2012.

La licencia de 1974 no autorizaba la actividad

La licencia con que cuentan los propietarios de la granja, que data del 15 de octubre de 1974, está limitada a una parte de la obra construida y no comprende la actividad porque sólo autoriza la construcción de una nave agrícola ganadera de 1.300 metros cuadrados y fija el plazo de un año para su ejecución. La explotación, por tanto, no estaba permitida ni los titulares presentaron nunca el proyecto o la memoria que exige el Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales.

Amparándose en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Consultivo recuerda que las Administraciones deben actuar para acabar con las fuentes de contaminación, incluidos los olores. Los reclamantes denunciaron la «clara perturbación en sus vidas familiares que genera la proximidad de la granja avícola a su vivienda, con los consiguientes ruidos y el nauseabundo olor que emana de la misma»

La familia afectada aportó diversos informes de la Policía Local que, tras realizar una visita a su vivienda, hicieron constar que «el olor es muy incompatible y poco saludable para vivir allí, donde residen varias personas, entre ellas dos menores de edad, pudiendo existir riesgo sanitario en el lugar». Los agentes dieron fe del «fuerte olor que existe en el lugar, el cual proviene de un criadero de engorde de pollos de la finca anexa lindante con la suya, lo que hace insoportable la convivencia de él y de su familia».

En resumen, el Consultivo concluye que «la Administración contra la que se reclama no actuó y que esa inactividad coadyuvó a que los reclamantes soportaran un daño que no estaban obligados a soportar». Ahora tendrá que pagar una abultada factura por haber mirado para otro lado durante 26 años.