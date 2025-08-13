Un incendio con varios focos en Jerez obliga a la intervención de medios aéreos y terrestres

Efectivos del Servicio de Extinción de Incendios del Plan Infoca están trabajando por aire y tierra en la extinción de un incendio que se ha declarado en la tarde de este miércoles 13 de agosto en la zona rural de Jerez de la Frontera (Cádiz), en el entorno del parque de La Suara y que cuenta con varios focos.

Hasta el momento se han desplegado un helicóptero semipesado, una autobomba, dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones y un agente de medio ambiente, como ha detallado el Infoca en un mensaje en la red social X.

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, el primer teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz, y el delegado municipal de Seguridad, José Ignacio Martínez, se han desplazado hasta la zona para seguir de cerca las actuaciones que se están llevando a cabo en estos momentos en la zona rural para la extinción de los diferentes focos activos.

Desde el Ayuntamiento se ha pedido a la ciudadanía que extreme las precauciones y sigan las recomendaciones dadas por las autoridades.

Cabe recordar además que sigue vigente el Plan Territorial de Emergencia Local en situación operativa 0 debido a un primer incendio que se registró el pasado domingo en el entorno de Montecastillo, en el lado norte de la ciudad. Aunque fue extinguido por los bomberos, el Ayuntamiento optó por mantener la vigilancia en el lugar ante posibles reactivaciones por las altas temperaturas.