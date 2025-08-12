Incendio de Tarifa, en directo: se autorizan los primeros regresos de las personas desalojadas

Las autoridades han permitido que algunas de las personas que fueron desalojadas durante la tarde de ayer a causa del nuevo incendio provocado en Tarifa puedan regresar a sus casas y hoteles en las zonas de Zahara y Atlanterra. Infoca, de momento, sigue actuando con un amplio dispositivo para sofocar las llamas.

12:28 Declaraciones de Antonio Sanz "Somos optimistas, pero a esto le queda y por tanto pedimos prudencia, responsabilidad y paciencia a los que, lamentablemente, por su seguridad, que es lo primero, no pueden todavía volver a sus casas", ha señalado el consejero.

12:28 Algunos desalojados pueden regresar a sus casa Antonio Sanz ha comunicado en un post en X que algunos de los desalojados ya pueden regresas a sus casas y hoteles, pero no todos.

12:28 Incendio en Tarifa La Junta autoriza los primeros regresos de los desalojados por el incendio en Zahara de los Atunes

12:27 Declaraciones de Antonio Sanz Antonio Sanz, consejero de Presidencia e Interior de la Junta de Andalucía, explicó esta mañana durante su comparecencia cómo está siendo el operativo para el sofocar las llamas: "Hemos incorporado nueve grupos de bomberos forestales con cinco autobombas, cuatro operaciones técnicas de extinción, y diferentes equipos del consorcio de bomberos que están trabajando especialmente en las zonas cercanas a casas y hoteles. Además, contamos con diez medios aéreos operativos, un número que ha ido en aumento desde los cuatro iniciales". FOTO: Ayto. de Tarifa

12:27 Durante la noche se produjo una reactivación Durante esta madrugada el incendio se ha reactivado en algunas zonas cercanas a urbanizaciones, casas y hoteles debido al viento, el calor y la humedad. Así lo confirmó esta mañana Antonio Sanz, que hizo un balance de la situación ante los medios.

12:27 ¿Cuándo volverán las personas desalojadas? La dirección de la extinción aseguró ayer por la tarde que este martes está previsto el regreso a las casas y hoteles de las personas desalojadas, siempre y cuando no haya cambios en la dirección del viento.

12:27 Otro incendio en Los Caños Enorme susto en Los Caños tras arder un colchón en un parking de surferos junto a la playa de Marisucia

12:27 Afectados por el incendio El chef José Andrés desde Zahara de los Atunes agradece el esfuerzo de bomberos y Guardia Civil: «Una gran labor de todos»

12:27 Desalojos en Atlanterra Con motivo del avance del incendio, más de 2.000 personas que estaban en la playa y en hoteles y en urbanizaciones como Atlanterra y Montaña de Los Alemanes tuvieron que ser evacuados de manera preventiva. La Junta, de momento, no permite que las personas evacuadas regresen a la zona por precaución.

12:26 Nuevos medios para sofocar el fuego Infoca incorporó desde primera hora de la mañana nuevos vehículos y medios para luchar contra las llamas. En este momento, el dispositivo cuenta con un helicóptero pesado y dos semipesados, dos aviones anfibios ligeros, un avión pesado y uno de coordinación y cinco autobombas, además de ocho grupos de bomberos forestales, entre otros.