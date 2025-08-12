Directo INCENDIO CÁDIZ
Incendio de Tarifa, en directo: se autorizan los primeros regresos de las personas desalojadas
Infoca sigue trabajando a esta hora para sofocar el incendio que provocó el desalojo de miles de personas durante la tarde de ayer en Atlanterra
La Junta autoriza los primeros regresos de los desalojados por el incendio en Zahara de los Atunes
Los vecinos de Atlanterra podrán volver este martes, si no hay cambios en la dirección del viento
Las autoridades han permitido que algunas de las personas que fueron desalojadas durante la tarde de ayer a causa del nuevo incendio provocado en Tarifa puedan regresar a sus casas y hoteles en las zonas de Zahara y Atlanterra. Infoca, de momento, sigue actuando con un amplio dispositivo para sofocar las llamas.
Declaraciones de Antonio Sanz
"Somos optimistas, pero a esto le queda y por tanto pedimos prudencia, responsabilidad y paciencia a los que, lamentablemente, por su seguridad, que es lo primero, no pueden todavía volver a sus casas", ha señalado el consejero.
Algunos desalojados pueden regresar a sus casa
Antonio Sanz ha comunicado en un post en X que algunos de los desalojados ya pueden regresas a sus casas y hoteles, pero no todos.
Afectados por el incendio
El periodista Juanma Castaño relata el horror del fuego en Tarifa: «El calor es extremo, todo va a Zahara»
Incendio en Tarifa
La Junta autoriza los primeros regresos de los desalojados por el incendio en Zahara de los Atunes
Declaraciones de Antonio Sanz
Antonio Sanz, consejero de Presidencia e Interior de la Junta de Andalucía, explicó esta mañana durante su comparecencia cómo está siendo el operativo para el sofocar las llamas: "Hemos incorporado nueve grupos de bomberos forestales con cinco autobombas, cuatro operaciones técnicas de extinción, y diferentes equipos del consorcio de bomberos que están trabajando especialmente en las zonas cercanas a casas y hoteles. Además, contamos con diez medios aéreos operativos, un número que ha ido en aumento desde los cuatro iniciales".
Durante la noche se produjo una reactivación
Durante esta madrugada el incendio se ha reactivado en algunas zonas cercanas a urbanizaciones, casas y hoteles debido al viento, el calor y la humedad. Así lo confirmó esta mañana Antonio Sanz, que hizo un balance de la situación ante los medios.
¿Cuándo volverán las personas desalojadas?
La dirección de la extinción aseguró ayer por la tarde que este martes está previsto el regreso a las casas y hoteles de las personas desalojadas, siempre y cuando no haya cambios en la dirección del viento.
Otro incendio en Los Caños
Enorme susto en Los Caños tras arder un colchón en un parking de surferos junto a la playa de Marisucia
Afectados por el incendio
El chef José Andrés desde Zahara de los Atunes agradece el esfuerzo de bomberos y Guardia Civil: «Una gran labor de todos»
Desalojos en Atlanterra
Con motivo del avance del incendio, más de 2.000 personas que estaban en la playa y en hoteles y en urbanizaciones como Atlanterra y Montaña de Los Alemanes tuvieron que ser evacuados de manera preventiva. La Junta, de momento, no permite que las personas evacuadas regresen a la zona por precaución.
Nuevos medios para sofocar el fuego
Infoca incorporó desde primera hora de la mañana nuevos vehículos y medios para luchar contra las llamas. En este momento, el dispositivo cuenta con un helicóptero pesado y dos semipesados, dos aviones anfibios ligeros, un avión pesado y uno de coordinación y cinco autobombas, además de ocho grupos de bomberos forestales, entre otros.
Incendio de Tarifa
Los operarios de Infoca siguen trabajando a esta hora del día para sofocar el incendio originado durante el día de ayer en Tarifa. Más concretamente, en la zona de la Sierra de la Plata. Sigue en directo todo lo que ocurra en la zona y la última hora del operativo.
