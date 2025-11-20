Suscríbete a
¿Estás hoy en Cádiz y suena en tu móvil un mensaje de Es-Alert? No te alarmes, es un simulacro de tsunami

La ciudad vivirá «el mayor simulacro de emergencia realizado hasta la fecha en España»

Se realizará en cinco escenarios de trabajo distintos, en los que participarán hasta 20.000 personas

Cádiz ensayará el mayor simulacro de emergencias realizado en España

Andalucía es la región con más actividad sísmica de España aunque no note los temblores

Playa de Santa María del Mar en Cádiz
Playa de Santa María del Mar en Cádiz

ABC Andalucía

Cádiz acoge este jueves «el mayor simulacro de emergencia que se ha realizado hasta la fecha en el territorio español», según definió el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, el simulacro de tsunami que se va a realizar con la implicación de más ... de 20.000 personas, entre ellos 1.000 operativos de seguridad y emergencia y más de 19.000 ciudadanos, empresas, hoteles, centros educativos y población en general.

