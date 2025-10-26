Hallan el cuerpo calcinado de un hombre en una finca en un pueblo de Cádiz

El cuerpo de un hombre fue localizado calcinado en la tarde de ayer sábado, 25 de octubre, en una finca en Torre Alháquime (Cádiz), según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia ... y Emergencia de la Junta.

El teléfono del 112 recibía varios avisos sobre las 16,15 horas que alertaban del hallazgo de una persona calcinada en una finca localizada en la zona de El Pilar de Niza y Las Pastosas.

Desde la sala coordinadora se activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y a la Policía Local. No han trascendido más datos de las circunstancias que rodean este suceso, que están siendo investigadas.

Fuentes de la Guardia Civil informan de que todo apunta a una muerte accidental. El levantamiento del cadáver se realizó a las 17.30 horas, después de la inspección ocular de la Guardia Civil. El Puesto de Olvera instruye las oportunas diligencias que serán entregadas en el Juzgado número 2 de Arcos, que esta de guardia.