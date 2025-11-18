La Guardia Civil incauta 750 kilos de atún rojo pescados de manera ilegal

La Guardia Civil ha aprehendido 21 piezas de atún rojo pescados de forma ilegal en aguas de la costa de Cádiz. Los agentes, en cumplimiento a la Resolución dictada por la Dirección General de Ordenación Pesquera y Agricultura por la que se prohíbe temporalmente ... la pesca del Atún Rojo (Thunnus thynnus), ha intensificado en las últimas semanas la vigilancia de la pesca recreativa en la zona del Estrecho de Gibraltar.

Para ello, los agentes han establecido numerosos operativos en el litoral de la comarca orientados a detectar cualquier tipo de actividad relacionada con la captura ilegal de este tipo de piezas.

De este modo guardias civiles del Puesto Principal de Tarifa interceptaron una furgoneta cuando salía del puerto de Tarifa con 21 piezas de atún en el interior del vehículo que acababan de ser capturados de forma ilegal.

Atún rojo ilegal incautado

Cabe destacar que los ejemplares de atún rojo del Atlántico se han convertido en los últimos años en piezas muy codiciadas por los distintos sectores de restauración y comercios de pescadería, debido a sus valoradas propiedades gastronómicas y su elevado precio de mercado, de ahí a su pesca ilegal.

En todos los casos, los guardias civiles levantaron las correspondientes actas de denuncias procediendo a la aprehensión de los ejemplares que fueron posteriormente entregados al Banco de Alimentos