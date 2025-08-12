La Guardia Civil descarta que haya relación entre el incendio de Zahara y el de Caños de Meca

La Guardia Civil ha identificado ha una persona por el conato de incendio de Caños de Meca. Según fuentes consultadas por ABC, el Seprona ha abierto una investigación, pero la persona a la que se le ha hecho la reseña no está detenido por el momento. Al mismo tiempo, los investigadores no ven relación entre el conato de Caños y el incendio de Tarifa, que ha sembrado el caos de este lunes en las urbanizaciones próximas a Zahara de los Atunes.

Ambos fuegos son intencionados, como confirmó el consejero de Presidencia andaluz Antonio Sanz. «Tenemos sospechas fundadas de que este incendio ha podido ser intencionado. Por tanto, estamos hablando de una circunstancia lamentable y que ya no solo la mano del hombre que por negligencia o por irresponsabilidad muchas veces puede provocar una situación de incendio. Hablamos en este caso de mala intención, de mala fe e intento de hacer daño», ha asegurado este martes Antonio Sanz.

El consejero ha recordado en el puesto de mando la situación de peligro que se vivió este lunes. «Ahora que tenemos sospecha fundada de que haya podido ser intencionado este incendio, desde luego agrava muchísimo las circunstancias de este incendio», ha aseverado Sanz.

La dirección de la extinción anunció en la mañana de este martes que, en coordinación con los efectivos de la de los Cuerpos de Seguridad y también de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales y el propio Infoca, se activa todos los operativos de vigilancia. «Se va a extremar e incrementar todos los operativos de vigilancia», ha añadido.

«En el caso de Caños de Meca, incluso tenemos la confirmación de cómo han sido las circunstancias y la persona que ha podido ser responsable», ha apuntado Sanz, que pidió que caiga sobre los pirómanos «todo el peso de la ley». «Este tipo de personas están dispuestas a hacer daño a la naturaleza y a las personas, daño a la vida cotidiana de una provincia que vive del turismo y que cuya economía y empleo depende tanto del turismo. Desde luego, merecen la reprobación, el rechazo absoluto por parte de la población, pero también debe recaer sobre ellos el peso de la ley», ha sentenciado el consejero.