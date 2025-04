Unos gibraltareños revolucionan las redes con su manera de mezclar el inglés y el andaluz: «Es como si fueras cambiando el doblaje de Netflix»

El 'llanito' es considerado una variedad lingüística desarrollada en Gibraltar y en estos últimos días está dando que hablar debido a su viralidad en redes sociales. «Yo soy más mala. Yo lo dije, ¿last time de que? If i have to be the bad guy. I will be the bad guy», decía una invitada en un programa local del país, pudiendo apreciar la combinación del castellano y el inglés en una misma frase. Multitud de reacciones llenan de comentarios los vídeos subidos en las diferentes plataformas sociales.

'City Pulse' es el programa emitido en Gibraltar Broadcasting Corporation (GBC), un espacio donde se recogen conversaciones de ciudadanos con hincapié en historias personales y donde acuden invitados que tratan de mostrar la vida en el país, el cual conviven españoles e ingleses. Durante el programa mencionado, el presentador pregunta y debate con los tres invitados sobre la educación de los jóvenes y niños, especialmente, de las dificultades y de cómo hacer que sean más independientes.

El alto revuelo formado en redes sociales se debe a fragmentos del programa en el que los colaboradores participan exponiendo sus ideales empleando el 'llanito'. «I don't want my children to be el coñaz…», «If you want to hate me, hate me, si quieres yo te pago therapy cuando seas mayor, no pasa nada» son algunas de las frases que reproducen los invitados. Esta alternación constante entre el castellano y el inglés británica, lenguajes que conviven en la zona, ha causado impresión en quienes no conocían esta variedad lingüística.

El vídeo compartido por @anabellbaena en Tiktok, el cual describe como «andalunglish», ha generado multitud de opiniones en sus comentarios. «Es que es literal como si fueras cambiando el doblaje de Netflix a cada rato. Es como un inglés perfecto y un andaluz perfecto», «C1 de Español, de andaluz y de inglés» son algunas de las reacciones destacadas al vídeo. A su vez se pueden apreciar conversaciones entre usuarios que preguntan acerca del 'llanito': «¿y a la hora de escribir? lo hacen mitad y mitad? intercalan palabras o todo en español o en inglés?» a lo que responden, «depende, si es informal de uno a otro si. Si es como ahora que estoy contestando una pregunta en Español pues uso solo un lenguaje».

«Los niños y los jóvenes no hablan llanito, solo inglés, porque los políticos no quieren que tengan ninguna vinculación con España, por tanto el llanito se perderá en el futuro» declara un usuario, al parecer residente en la zona, acerca del futuro a largo plazo de esta lengua.