Gibraltar, un agujero negro ambiental para el Mediterráneo

Gibraltar está siendo un agujero negro ambiental para el Mediterráneo en los últimos años. Es la conclusión que se puede sacar de la última denuncia que se ha interpuesto ante la Comisión Europea. «Todos recordamos las imágenes del Prestige, pero no tenemos conciencia de lo ... que suponen los accidentes de buques en Gibraltar desde 2005», asegura la eurodiputada Esther Herranz a ABC, después de relatar al comisario europeo de Océanos y Pesca, Costas Kadis, las acciones contra el medio ambiente que ejecuta la colonia británica amparada por un vacío legal provocado por el Brexit.

Los estudios del grupo ecologista Verdemar explican que desde la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el 31 de enero de 2020, se ha creado ese «vacío legal», que ha incrementado las malas prácticas llevadas a cabo por el Peñón con «efectos devastadores» en la Zona Especial de Conservación (ZEC). Un lugar considerado por la Unión Europea Lugar de Importancia Comunitaria desde la Bahía de Algeciras al Mar de Alborán.

Lo primero que relatan los informes son los vertidos de los buques que fondean cerca del Peñón. Herranz narró al comisario esta semana que en las aguas protegidas por la Red Natura 2000 trasiegan 4,5 millones de toneladas de hidrocarburos. Al mismo tiempo que fondean entre 400 y 500 buques mensualmente. Por contra, las denuncias ecologista explican que las inspecciones que se hacen de ese trasiego naval no llegan a los cinco barcos al año.

En esa dejadez han surgido problemas muy graves. El 12 de diciembre de 2005 se produjo un derrame de fuel del buque Berge Frost en las aguas protegidas en el Estrecho. Dos años después, el 19 de marzo de 2007, el petrolero Samotracia encalló en una zona de bajo calado de Gibraltar con 60.000 toneladas de fuel. Meses después, el 12 de agosto de 2007, el granelero New Flame con 800 toneladas de combustible chocó con el petrolero Torm Gertrud, al que hubo que descargar 37.000 toneladas de combustible.

El 10 de octubre del 2008 el carguero Freda estaba fondeado al este cuando chocó con Gibraltar yendo a la deriva. Quedó encallado creando un nuevo vertido. Según la documentación aportada a la Comisión Europea, en ese momento, con las aguas convertidas en un cementerio de cascos de buques y planes para reflotar los últimos, Gibraltar creó un nuevo fondeadero que no evitó más problemas.

El Ropax haciendo 'bunkering' (suministro y repostaje de combustible a los buques) generó otro vertido en la bahía de Algeciras el 20 de diciembre de ese mismo año. Al año siguiente, el 22 de diciembre de 2009, el petrolero Benamiel naufragó en la playa de Poniente de la Línea de la Concepción cargado. El 31 de mayo de 2011 se produjo una explosión en los tanques de los vertidos, con un derrame que se extendió en la bahía y en el Estrecho. Así, el 5 de mayo del 2021, el buque Petrus limpió los cascos por dentro sin control y provocó una plaga en los caladeros de pesca de especies invasoras de algas.

Otro fallo en una maniobra de repostaje por 'bunkering' provocó un vertido el 12 de febrero de 2021. El 29 de agosto del 2022 el buque Os35 y el Gasero Aran chocaron provocando nuevos derrames de combustibles en los espacios naturales protegidos. Y el 1 de agosto de 2023 hubo vertidos del buque Gas Venus hacia poniente en la bahía de Algeciras.

No quedan ahí los relatos expuesto al comisario de Océanos, ya que se le explicó que el 4 de diciembre del 2024 el petrolero Gloria Maris chocó con un carguero. El último ejemplo fue el pasado 18 de marzo, cuando Herranz reseña que otro buque ocasionó vertidos al chocar en aguas colindantes al Peñón con el Diamond Star.

Aún así, los 13 accidentes en maniobras «ilegales», según los denunciantes, no son el único problema ambiental que supone la colonia para los espacios naturales del Mediterráneo. La asociación ecologista Verdemar explica que Gibraltar no cuenta con un sistema de depuración de aguas. Esto hace que los más de 30.000 vecinos que tiene el Peñón viertan cada año unos tres hectómetros cúbicos de aguas residuales sin tratar directamente al mar.

De esas tuberías con residuos la corriente los lleva a la Bahía de Algeciras, el Mar de Alborán y el Estrecho de Gibraltar, acaban en aguas de España y en los caladeros de pesca. «Es habitual en las zonas de pesca de la gamba o almejas que se saquen bolas de toallitas que los vecinos de Gibraltar tiran la váter», explica Esther Herranz. Las aguas donde se producen esos vertidos son consideradas por la UE como Zonas de Especial Interés Comunitario para la conservación.

A esto la asociación ecologista relata la llegada de submarinos nucleares como otro riesgo para el país vecino a Gibraltar. Así, detallan que el HMS Triumph atracó el 21 de junio de 2024, el HMS Astute el 23 de noviembre de 2024, el USS Indiana el 19 de enero de 2025 y el HMS Anson el 2 de febrero de 2025. El pasado 17 de mayo regresó el HMS Astute. «Atracaron en Gibraltar sin que el puerto tenga las condiciones para la atención, repostaje y reparación de dichos buques, con el peligro que dicha acción conlleva», detallan los documentos de Verdemar entregados al comisario europeo de Océanos y Pesca.

Los «piratas» del atún rojo buscan refugio en las faldas del Peñón Esther Herranz ha puesto en conocimiento del comisario de Pesca la «piratería» en la caza del atún rojo que se lleva a cabo desde Gibraltar. La eurodiputada reseña que España tiene un marco legal para la pesca de estos animales cuando surcan las aguas del Estrecho de Gibraltar, pero que la colonia británica sirve de refugio para los pescadores ilegales. Según la eurodiputada y los ecologistas de Verdemar, los barcos que están faenando de manera «ilegal» en aguas españolas para cazar algún ejemplar de atún huyen de las patrulleras y se refugias en la costa del Peñón para evitar ser detenidos como furtivos.

Por último, se detallan los rellenos para crear promociones inmobiliarias en zonas ganadas al mar. La documentación a la que ha accedido ABC, explica que Sovereing Bay, Blue Water o TNG Global «convierten en vertedero de escombros la Bahía de Algeciras». Además, reseña que se realizan acopios de arena contaminada, rellenos de áridos y diques ganados al mar en el Estrecho oriental. En este último caso, durante 2025, en la zona de la cara este de la Colonia.

Los documentos explican que, actualmente, a las ya construidas Torres Hassan se prevé añadir un hotel, un puerto deportivo y otras 1.300 viviendas. Para ello, la colonia ha ganado más de 300.000 metros cuadrados al mar, en esas aguas que están protegidas por la Red Natura 2000 y que gozan de especial singularidad para la Unión Europea.

Además, estos proyectos proponen incrementos de población para los que no se plantea una depuración las aguas residuales, por lo que se aumentarán los vertidos a los espacios protegidos. Al mismo tiempo, los ecologistas reseñan que estas modificaciones del litoral han provocado cambios en la dinámica del litoral de la Línea de la Concepción que, «si se mantienen dichos cambios, serán irreversibles».

De este modo, se «suplica» a la comisión de peticiones del Parlamento Europeo constatar los incumplimientos en materia ambiental del Reino Unido en Gibraltar. Del mismo modo, la comisión de peticiones insta a las instituciones europeas a que se dirijan al gobierno británico con el fin de que respete lo acordado y se comprometa en la preservación del medio ambiente y el ecosistema marino en el Estrecho de Gibraltar.

Por su parte, desde el PP europeo se ha solicitado también al comisario de Pesca, Costas Kadis, que «se ponga en comunicación con el gobierno británico para que respete lo acordado y respete el ecosistema marino de Gibraltar». El comisario Kadis mostró su interés ante la problemática expuesta y ha pedido más información para poder actuar ante el Gobierno de Reino Unido.