Un fallo en la entrega a Holanda tras ser detenido en Tarifa libera a otro narco de la Mocro Maffia

Firass Taghi es familiar de Ridouan Taghi, que cumple cadena perpetua y está considera uno de los capos más peligrosos de los marroquíes en Europa

El caso recuerda a la fuga en Marbella de Karim Bouyakhricham, el capo de la Mocro Maffia al que se atribuyen las amenazas a la princesa Amalia

El supuesto mafioso fue detenido en junio en el Puerto de Tarifa
J. J. Madueño

Málaga

A Firass Taghi el apellido lo marca como realeza de la Mocro Maffia, pero eso no ha bastado, como tampoco las órdenes de detención y entrega de Holanda para que se haya sido dejado libre en España. No es el primero. El año ... pasado ya se fugó Karim Bouyakhricham, considerado uno de los capos de esta mafia marroquí en Holanda. En el caso de Firass Taghi  fue detenido en junio por las requisitorias que pesaban sobre él desde Holanda, pero dos meses después ha sido puesto en libertad. La policía sobrepasó el tiempo estipulado para entregarlo a Holanda. Una inexplicable demora en la entrega a su país ha llevado a su liberación.

