Un fallo en la entrega a Holanda tras ser detenido en Tarifa libera a otro narco de la Mocro Maffia

A Firass Taghi el apellido lo marca como realeza de la Mocro Maffia, pero eso no ha bastado, como tampoco las órdenes de detención y entrega de Holanda para que se haya sido dejado libre en España. No es el primero. El año ... pasado ya se fugó Karim Bouyakhricham, considerado uno de los capos de esta mafia marroquí en Holanda. En el caso de Firass Taghi fue detenido en junio por las requisitorias que pesaban sobre él desde Holanda, pero dos meses después ha sido puesto en libertad. La policía sobrepasó el tiempo estipulado para entregarlo a Holanda. Una inexplicable demora en la entrega a su país ha llevado a su liberación.

La Audiencia Nacional estimó íntegramente el recurso de apelación directo formulado por la defensa de Taghi el 3 de septiembre de 2025, contra la providencia del Juzgado Central de Instrucción 5 que lo mantenía en prisión. Según reza el auto del 12 de septiembre, al que ha tenido acceso ABC, se revocaba como medida cautelar la prisión. En ese momento quedó en libertad.

La decisión de entrega a Holanda se alcanzó de manera firme el 7 de agosto de 2025. Mediante providencia de 12 de agosto de 2025 se acordó comunicar la resolución a la Oficina de Sirene España para que procedieran a materializar la entrega. El 3 de septiembre no se había producido. Se superaban los 70 de fecha límite establecidos para enviarlo a Holanda. Por eso tuvo que ser liberado.

Según relatan los medios holandeses, Firass Taghi (de 24 años) es familia de Ridouan Taghi, al quien en Países Bajos tiene como uno de los capos más peligrosos de crimen organizado. Condenado a cadena perpetua, pese a que su casa está en apelación. La noticias sobre este supuesto mafioso se le achancar ser uno de los encargados de organizar la fuga del capo en 2020.

El pasado 17 de junio, las autoridades de Países Bajos llevaron a cabo una gran operación contra el narcotráfico, que se saldó con dos detenidos, acusados de introducir 366 kilogramos de cocaína a través del puerto de Amberes (Bélgica) en febrero de 2025.

En aquella redada se llevaron a cabo diez registros domiciliarios en los que se incautaron artículos de lujo, drogas, dinero en efectivo, vehículos y armas. Uno de los objetivos de la policía era Firass Taghi, que fue detenido días después cuando entraba en España por Tarifa desde Marruecos. Debido a las requisitorias que había sobre él se le mandó a prisión a la espera de poder extraditarlo.

Sin embargo, en ese tiempo, el proceso se alargó hasta incumplir el procedimiento. Sus abogados aprovecharon esas dilaciones o demoras para poner un recurso a los autos de prisión. Así han conseguido que salga y desaparezca.

Segundo fugado

No es la primera vez que un miembro de la Mocro Maffia se fuga en España. Karim Bouyakhricham aprovechó las medidas cautelares de firma en el juzgado para desaparecer el años. Había sido detenido en Marbella, pero se esfumó al ser puesto en libertad en contra el criterio de la Fiscalía.

El Juzgado de Instrucción 4 de Marbella dictó este pasado dos órdenes de busca y captura contra Karim Bouyakhricham, supuesto líder de la Mocro Maffia. Está investigado en una causa por tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

Tiene dos requisitorias en España, además de la vigentes en Holanda. Está considerado «enemigo público» y los medios de su país lo vinculan con unas amenazas de muerte a la Princesa Amalia de Holanda a la que sus padres, los Reyes, enviaron a España para alejarla de esta banda.

El juzgado 4 de Marbella y la Fiscalía Antidroga de Málaga le imputa el blanqueo de unos seis millones de euros procedentes del narcotráfico. Se le vincula la introducción de miles de kilos de cocaína por el puerto de Amberes. Sin embargo, está huido.