«Existen indicios suficientes para pensar que el incendio de Atlanterra fue provocado»

El 90% de los incendios está provocado por la acción humana, ya sea por negligencia, accidente o intencionado. Además, estos últimos son los más duros, los más violentos, ya que se mete fuego al monte con el propósito de hacer el mayor daño posible, en momentos de mucho calor, fuerte viento y a través de distintos focos.

Atrapar a un incendiario (pirómano se ciñe a la persona que sufre la enfermedad) es realmente complicado. Las autoridades han de cazarlo 'in fraganti', pues las pruebas, los indicios, se rechazan con demasiada facilidad. Por ello, la Junta de Andalucía va a impulsar un cambio en la normativa con el fin de facilitar la imputación y condena de estos delincuentes.

El incendio más peligroso de esta verano, que pudo acabar en tragedia de no ser por el excelente trabajo de los miembros del Plan Infoca, ha sido el de Atlanterra. La urbanización de Tarifa, junto a Zahara de los Atunes (Cádiz). El consejero de Presidencia, Gobernación, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha señalado que la investigación sobre las causas del incendio «sigue abierta».

Investigación del incendio en Cádiz

Está siendo llevada a cabo por la brigada de investigación del Infoca junto con la Guardia Civil, ha apuntado en una entrevista en la Cadena Ser. Sin embargo, señala que «existen indicios suficientes para pensar que pudo haber sido provocado».

El consejero ha vuelto a lamentar que «el 90% de los incendios están relacionados con la acción humana, ya sea por negligencia, irresponsabilidad o, en casos como este, por intencionalidad y maldad, hay que decirlo claramente«.

Por ello, ha pedido a la ciudadanía que permita a los profesionales desarrollar su trabajo, reconociendo que «esta investigación no es tan fácil». Además, ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para que llamen al 112 ante cualquier actitud sospechosa o ante la presencia de humo, ya que «esos primeros segundos son clave para salvar vidas».

La Junta abandera una lucha para endurecer las penas de los incendiarios y sobre todo lograr que con indicios sólidos se les pueda imputar y condenar. Muchos de estos fuegos están motivados por cuestiones lucrativas, de venganza, o vandalismo, pero pueden acabar con severos daños materiales y personales.