Encuentran el cadáver de un hombre en el interior de una vivienda en Benaocaz
El cuerpo del varón, de 61 años, presentaba signos de violencia y en el interior de la casa había señales de un posible robo
El cadáver de un hombre con signos de violencia ha sido hallado en la madrugada este sábado, 27 de septiembre, en el interior de una vivienda en el municipio gaditano de Benaocaz, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil a Europa Press.
La Guardia Civil tuvo conocimiento alrededor de las 1,00 horas de esta madrugada de un posible homicidio en dicha localidad. Asimismo, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía dio el aviso a los agentes del hallazgo del cuerpo sin vida de un varón de 61 años de edad, que mostraba signos de violencia y se apreciaban indicios de un posible robo en el interior de la vivienda en la que fue encontrado.
De este modo, la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz ha activado el protocolo judicial para este caso, haciéndose cargo de las diligencias correspondientes y abriendo una investigación para esclarecer las causas del fallecimiento.
