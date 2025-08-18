El dragón azul obliga a cerrar una playa en la provincia de Cádiz Esta especie puede causar picor, escozor, enrojecimiento y, en algunos casos, vómitos o reacciones alérgicas

El dragón azul, una especie casi desconocida en la provincia de Cádiz, obligaba a cerrar al baño la playa de Santa Bárbara en La Línea de Concepción. El Ayuntamiento recibía la llamada de alerta de miembros de Salvamento y Policía Local que aseguraban haber visto esta especie en las aguas del litoral gaditano.

Tras comprobarse la presencia de al menos seis ejemplares, la delegación municipal de Playas decidía izar la bandera roja y prohibía el baño. El «dragón azul» se alimenta principalmente de medusas, especialmente de la peligrosa carabela portuguesa, de las que extrae su veneno. El contacto con ellas puede causar picor, escozor, enrojecimiento y, en casos poco frecuentes, vómitos o reacciones alérgicas.

El dragón azul, o según su nombre científico 'Glaucus atlanticus' pertenece a la familia de los gasterópodos nudribranquios y ha aparecido en Canarias y algunos puntos de la costa mediterránea.

El concejal de Playas, Rafael León, confirmaba este lunes la reapertura al baño de la playa de Santa Bárbara, que permanecerá con bandera amarilla por precaución, sin que se haya detectado por parte de los técnicos la presencia de ejemplares de «dragón azul» en este zona de litoral. Por parte municipal se pide a los bañistas que extremen las precauciones y en caso necesario acudir a personal de Salvamento y a la Policía Local.

Este lunes se adelantó el horario de los servicios de Salvamento y Socorrismo, al objeto de realizar inspecciones en este tramo de playa, comprobar la presencia o no de estos ejemplares y decidir la reapertura al baño

Desde Playas se informa a los ciudadanos que en caso de ver estos ejemplares no los toquen y avisen a los servicios de Salvamento y Policía Local, advirtiendo que puede provocar picaduras muy dolorosas y peligrosas.