Concluye sin acuerdo otra ronda de negociación sobre Gibraltar

Pese al triunfalismo del ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, la ronda negociadora sobre Gibraltar celebrada ayer en Bruselas para cerrar un tratado que permita el encaje de la colonia británica en la Unión Europea (UE) tras el Brexit terminó sin acuerdo. El encuentro se prolongó durante seis horas y ha sido el segundo al más alto nivel político celebrado hasta ahora. En la mesa de negociación, el vicepresidente de la Comisión Europea encargado de la relación con Reino Unido, Maros Sefcovic, el ministro de Asuntos Exteriores, su homólogo británico, David Cameron, y el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo.

En comunicado conjunto emitido pasadas las ocho de la tarde, las partes informaron, otra vez, de que se produjeron «importantes avances y áreas adicionales de acuerdo», pero reconocieron que no se ha cerrado el documento.

La reunión, la segunda en este formato tras la del pasado 12 de abril, transcurrió en una «atmósfera constructiva» y todas las partes han podido constatar que «el acuerdo está cada vez más cerca», añadieron. Se comprometen a «trabajar estrechamente y con rapidez en las cuestiones pendientes para conseguir un acuerdo global». Para ello, se han emplazado a «seguir en contacto permanente y estrecho». No han dado fecha pero las elecciones europeas están a la vuelta de la esquina y serán las que marquen los tiempos.

Por último, reiteraron su compromiso con ultimar un tratado que «lleve confianza, certeza legal y estabilidad a las vidas y medios de vida de los habitantes de toda la región, protegiendo y mejorando la economía y el comercio, la movilidad, el medio ambiente y el bienestar social, al tiempo que se preservan las posiciones legales», en referencia a la postura respecto a la soberanía tanto de Reino Unido como de España. Eso no está sobre la mesa. A su llegada a la Comisión Europea, Albares se mostró «esperanzado» en que la reunión a la que se disponía a entrar permitiera avanzar de cara a un acuerdo sobre Gibraltar e incluso cerrarlo «definitivamente».

«El día 12 de abril avanzamos mucho, alcanzamos acuerdos importantes, los equipos han trabajado intensamente y han acercado todavía más posiciones y yo espero que hoy -refiriéndose a ayer- lo hagamos tanto como sea posible y si fuera posible definitivamente», indicó el ministro español.

España no ve «escollos»

Albares añadió que acudía a esta nueva ronda «esperanzado» y no «atemorizado» y defendió que por parte de España no veía «escollos para poder avanzar hacia ese acuerdo. Pero evidentemente yo no puedo hablar en nombre de la parte británica», aclarando que eso debía hacerlo su homólogo británico.

El ministro español de Exteriores ha venido defendiendo desde hace más de un año que «la pelota está en el tejado de Reino Unido» después de que Bruselas y Madrid hayan presentado una propuesta que permitiría crear la zona de prosperidad compartida entre el Campo de Gibraltar y el Peñón a la que aspiran ambos países.

«Por nuestra parte hemos planteado ya hace mucho tiempo soluciones que son equilibradas, que son justas y que son buenas tanto para Gibraltar como para el Campo de Gibraltar», apuntó.

Preguntado sobre si la pelota sigue entonces en el tejado británico y España ya ha dicho su última palabra, el jefe de la diplomacia quiso seguir con este «símil» y afirmó que «la pelota va a estar dentro de la sala de reuniones y la vamos a jugar todos juntos, como hemos jugado desde el 12 de abril y todas estas semanas». Añadió que acudía a la cita con el «espíritu constructivo» que ha mantenido durante toda la negociación para la consecución del tratado, «aunque evidentemente se necesitan dos para bailar el tango». Sus expectativas no se cumplieron y ayer no hubo tango que bailar.