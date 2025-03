El Campo de Gibraltar clama por la unidad de acción con planes educativos y de empleo para combatir al narco

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández (PSOE), se despachó el pasado martes con una perogrullada: «El Plan de Seguridad del Campo de Gibraltar está dando buenos resultados pero a las estructuras del narcotráfico hay que atacarlas de forma global y ... la acción policial debe complementarse con medidas sociales que den a la población local una salida digna que no haga atractivo el narcotráfico. Hay que diseñar planes de empleo específicos, de intervención social, y reforzar la educación y la formación de manera que esta actividad no les resulte atractiva a los más jóvenes».

En el Campo de Gibraltar, la zona cero del narcotráfico, llevan años clamando por estas medidas, que el Gobierno central se comprometió a impulsar a través de un Plan Integral cifrado en 1.000 millones de euros. Salvo la dotación de más medios policiales, poco más se ha hecho desde el Ejecutivo.

La Junta de Andalucía, por su parte, acaba de aprobar un plan de empleo de choque para el Campo de Gibraltar y Barbate con 4,5 millones de inversión para mejorar las altas tasas de paro en una zona azotada por el narcotráfico y bajo la amenaza del Brexit

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce (PP), afeó al Ejecutivo central que no haya cumplido su compromiso: «El Gobierno argumenta que ha ejecutado un 70% el Plan Integral pero no llega al 10%. Me preocupa que cada vez haya más jóvenes en el narcotráfico. En este partido debemos jugar todos y nadie está exento de compromisos ni de obligaciones. Hay que reconducir esta situación», indicó a ABC.

Por su parte, el alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco (La Línea 100x100), reconoce que la base social de este problema «no se está atacando de una forma, a mi entender, conjunta. En materia de seguridad sí está habiendo una respuesta importante. El Gobierno y la Junta deben sentarse y coordinarse para articular medidas e impulsar una actuación decidida e integral que permita erradicar el narcotráfico, partiendo desde los más jóvenes que se están incorporando a este ambiente delictivo».

Manuel Triano, es secretario general de CCOO en el Campo de Gibraltar y también hace el mismo análisis: «En el litoral gaditano hay un poso de paro juvenil importante que está siendo utilizado como caladero y mano de obra para las mafias del narcotráfico. Hay que hacer una apuesta decidida por una FP de calidad y unas políticas activas de empleo que permitan la inserción de estos los chavales en el mercado de trabajo porque lo contrario es dejarlos en manos de las mafias y del dinero fácil que al final los conduce a una degeneración social y al talego».