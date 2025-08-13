Un campeonato de balonmano homenajeará a uno de los guardias civiles asesinados en Barbate

El Ayuntamiento de San Fernando ha anunciado que el próximo sábado 23 de agosto se llevará a cabo un homenaje a Miguel Ángel González, uno de los dos guardias civiles asesinados en el acontecimiento acaecido en febrero de 2024 en el puerto de Barbate, donde fueron arrollados por una narcolancha, con la celebración de un memorial de balonmano.

El memorial está organizado por el propio consistorio y la Federación Andaluza de Balonmano, con la colaboración del Club Balonmano San Fernando, en el que Miguel jugó durante años.

La cita tendrá lugar en el pabellón del Parque Laulhé, donde se combinará deporte y el homenaje en una jornada especial para el balonmano andaluz. El objetivo es «rendir tributo a su memoria», tanto en su vertiente deportiva como humana, y ofrecer a la afición gaditana la oportunidad de disfrutar de balonmano de primer nivel en su propia provincia.

Así, la jornada arrancará con un partido entre veteranos de San Fernando, Chiclana y Cádiz, clubes en los que el agente de la Guardia Civil militó durante su etapa como jugador. En él también participarán exjugadores de Barbate como muestra de apoyo y reconocimiento a la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Aunque el resultado no tendrá relevancia deportiva, el Ayuntamiento ha asegurado que será un encuentro «cargado de simbolismo», ya que Miguel Ángel «destacó por su liderazgo, compromiso y buen humor dentro y fuera de la pista«.

Como plato fuerte, a las 12,30 horas se disputará la semifinal de la Copa de Andalucía entre los dos representantes andaluces de División de Honor Plata, el Trops Málaga y el Balonmano Proin Sevilla. La entrada será gratuita hasta completar aforo.

El vencedor de este partido se enfrentará una semana después al Ángel Ximénez Puente Genil, único equipo andaluz en la Liga Asobal.

Este partido servirá como prueba de nivel a pocos días del inicio de la temporada, en la que ambos conjuntos aspiran a estar en los puestos altos y aumentar la presencia andaluza en la máxima categoría.