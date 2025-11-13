Suscríbete a
Cádiz ensayará el mayor simulacro de emergencias realizado en España

Se celebrará el 20 de noviembre para comprobar la actuación ante una emergencia de tsunami

Andalucía es la región con más actividad sísmica de España aunque no note los temblores

Antonio Sanz durante la presentación del simulacro que se celebrará el 20 de noviembre
abc

S. A.

Cádiz acogerá el próximo 20 de noviembre el mayor simulacro de emergencia realizado hasta el momento en España y en el que se involucrarán todos los servicios de emergencias, seguridad, empresas, centros educativos, sanitarios, además de 19.000 ciudadanos. Esta iniciativa, que pilota la ... Agencia Andaluza de Emergencias, se ha denominado Respuesta25 y pondrá a prueba la actuación ante un tsunami en la costa gaditana.

