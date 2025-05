Los ataques de las orcas a los barcos se reducen casi a la mitad en estos dos años

El actual y sorprendente comportamiento de las orcas ibéricas ha obligado a un estudio concreto de sus movimientos. En este lustro, desde el 2020, comenzaron a producirse interacciones de este mamífero con embarcaciones cercanas a la costa, tanto en Galicia como en ... el Estrecho de Gibraltar. Las imágenes de manadas de cetáceos golpeando con violencia a los veleros, esos timones destrozados en puerto y los navíos al pairo pidiendo el rescate por parte de Salvamento Marítimo se acumulaban tanto en prensa como en redes sociales. Un buen susto y daños materiales, ninguno crítico a nivel personal, espolearon al Ministerio de Transición Ecológca para la creación de un grupo de trabajo y la monitorización y vigilancia de esta especie.

El objetivo de estos especialistas es reducir el número de 'ataques' (un término que ellos no manejan pues consideran que es una respuesta) y comprender los motivos. En el primer reto se han dado pasos relevantes y se ha reducido un 40% en este 2025, en comparación con las primeras tres 'temporadas'. Casi la mitad. El segundo posiblemente siempre será un misterio si bien se cuenta con una hipótesis plausible a la espera de que quizás el tiempo la pueda convalidar científicamente.

Más allá de la curiosidad, se está logrando al menos reducir la principal problemática. En los primeros momentos hubo una reacción virulenta del ser humano ante esta conducta inesperada. Proliferaban vídeos en los que se veía a los tripulantes lanzando gasolina y golpeando con diferentes instrumentos a esta especie protegida. Poco a poco, con información y recomendaciones, se ha sido sensibilizando a la ciudadanía.

El comportamiento de navegantes, las compañías de las orcas

Alfredo López, del grupo de trabajo Orca Ibérica, confirma este descenso. Consideran que hay dos motivos para explicar esta mengua. La primera es el comportamiento de los navegantes. Se ha realizado una importante labor de estudio y de documentación y se ha señalado sobre el mapa los lugares donde hay presencia de orcas, en la zona comprendida entre Conil y Tarifa (donde se habían producido los incidentes).

Hay una aplicación móvil (GTOA) que fija por donde se mueven estos bancos en busca de alimento, así que los tripulantes las esquivan con singladuras más cercanas a la costa. «Si hay un encuentro es porque han pasado por encima de ellas. Navegar no puede ser darle a un botón y partir de un puerto para llegar a otro. Es como si pasas por una zona de cruce de mercantes, que sabes que te vas a encontrar con barcos enormes».

Así queda el timón del velero. O. I.

La segunda motivación es mucho más peculiar. «Depende de las compañías», afirma el experto. Es la adaptación animal del 'ven y dime con quien andas...'. Existen 40 ejemplares de orca ibérica de las que sólo 16 interactúan con las embarcaciones. El último año estuvieron «muy dispersas» y se ha comprobado que un ejemplar puede atacar o no en función de con quien vaya al lado. Esa dispersión resta agresividad.

El Estrecho de Gibraltar es zona de paso de miles de especies y ahí se forma un embudo que las orcas aprovechan para capturar su alimento. Sus movimientos vienen definidos por la comida, y en estos cinco años se han acercado más a la costa que anteriormente.

Quizás porque ha habido un aumento significativo de atunes después de que se impusieran las estrictas cuotas a las almadrabas para evitar su desaparición en tiempos en que había riesgo de esquilmar la zona. «Puede ser. La realidad es que el océano cambia mucho y muy rápido y ahora se ha concentrado más el alimento más próximo al litoral».

¿Qué se debe hacer? Mensajes contradictorios

La clave para reducir el contacto agresivo con este cetáceo radicaba en cambiar el comportamiento humano, a la espera de saber cuáles eran las motivaciones del animal. Pronto se ofrecieron diferentes recomendaciones en el caso de que se produjera el temido encontronazo. Alfredo Flores apunta que el «protocolo» que fijaron en 2021 tenía el apoyo de los Gobiernos de España, Portugal y Francia, donde se producían esos incidentes.

Así, se invitaba al navegante a «detener la embarcación, apagar el motor y todos los aparatos electrónicos excepto la radio, y llamar a la autoridad para comunicarle la situación». No obstante, dos años después «el Gobierno de España lo cambió por uno completamente diferente. Dice que aceleres el barco y te marches corriendo». Para el especialista no tiene sentido porque «hay una velocidad crítica que no puedes superar, y la orca va a ir más rápido. Esa velocidad es una motivación para ellas, así que hay que reducir las motivaciones».

Flores insiste en que «atacar a las orcas» no es una opción, pues todos han de convivir en el mismo espacio. Máxime cuando ellas no tienen otra opción. Y denuncia que, pese al miedo y las críticas, «han muerto algunos ejemplares por acción directa del hombre. Por colisiones, atrapadas en redes, incluso ahora mismo hay dos orcas heridas, una que va con la boya enganchada». Es una especie protegida y el ataque puede originar penalizaciones que varían desde multas de 200.000 a dos millones de euros.