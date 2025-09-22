Arranca el juicio del Rúa Mar con el barco y cuatro marineros en el fondo del Estrecho

Era una noche infernal de la flota amarrada en puerto, pero el Rúa Mar decidió salir de Barbate. A las una y media del 23 de enero de 2020 lanzó una baliza de alarma. Los amplios dispositivos de búsqueda desplegados solo hallaron en la zona ... balsas salvavidas sin abrir y algunos fardos de hachís. Seis personas murieron. Este lunes, la sección de Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz arranca el juicio por el hundimiento del pesquero Rúa Mar. Ni el barco, ni cuatro de los fallecidos se han podido recuperar.

La Fiscalía en sus conclusiones ha pedido para el armador del barco 114 años de prisión por los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, dos delitos contra la salud pública, seis homicidios, una estafa y otro delito contra el derecho de los trabajadores. Además, pide un blanqueo de capitales (seis años). Solicita una multa de 3,9 millones de euros por los delitos contra la salud pública y cuatro millones por el de blanqueo de capitales.

En su escrito de calificación solicita también 19 años de prisión para la pareja sentimental del armador, 13 años para dos acusados supuestamente encargados de coordinar el alijo de droga y seis años para otros dos acusados relacionado con el estupefaciente.

Los hechos relatados por la Fiscalía explican que el armador del Rúa Mar ya estaba bajo vigilancia policial tras haber sido interceptado un alijo anterior. Apunta a que la primera idea era utilizar otro barco de su propiedad para ese viaje, aunque finalmente se hizo en el Rúa Mar.

Igualmente, señala como el tío del armador, que estaba al frente del viaje como patrón, llama para informar que tenían una avería, así como posteriormente la pareja del armador dice: «que lo tiren». La siguiente señal que se tiene ya del Rúa Mar es por parte de Salvamento Marítimo para informarles que había saltado la baliza.

Esto se produce, según la Fiscalía cuando «la baliza posicionada en el mástil ha tocado agua». Eso se produjo en aguas de Marruecos, a 28 millas de cabo Espartel.

Más de un centenar de personas por vía marítima y aérea, ocho embarcaciones de Salvamento Marítimo, patrulleras de la Guardia Civil, una embarcación de Cruz Roja, pesqueros y un buque de la Armada participaron en el dispositivo de búsqueda del pesquero Rúa Mar en el Estrecho, además de unidades aéreas de Salvamento Marítimo y Guardia Civil.

El barco se hundió con seis tripulantes en su interior, sin que hasta el momento hayan aparecido ni el barco ni cuatro de ellos. El mar expulsó tres días después parte de los restos del 'Rúa Mar' muy lejos del punto donde supuestamente había naufragado. Posteriormente, la corriente hizo que aparecieran dos de los cuerpos pertenecientes a la tripulación, los días 27 y 28 de enero.

El día 26 de enero de 2020 sobre las 20.45 horas el Servicio Marítimo de la Guardia Civil hizo entrega de dos fardos de unos 25 kilogramos de hachís cada uno flotando en el mar, que transportaba, según la Fiscalía, el barco hundido.