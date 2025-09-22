Suscríbete a
Arranca el juicio del Rúa Mar con el barco y cuatro marineros en el fondo del Estrecho

El pesquero partió de Barbate una noche con mal tiempo y toda la flota amarrada; se hundió a la una y media de la madrugada

La sección de Algeciras de la Audiencia de Cádiz juzga desde este lunes a varios responsables de la embarcación y el supuesto alijo de hachís que transportaba

La tragedia del Rúa Mar: el hachís antes que las vidas

Rescate de uno de los cuerpos del Rúa Mar
Rescate de uno de los cuerpos del Rúa Mar
J. J. Madueño

J. J. Madueño

Málaga

Era una noche infernal de la flota amarrada en puerto, pero el Rúa Mar decidió salir de Barbate. A las una y media del 23 de enero de 2020 lanzó una baliza de alarma. Los amplios dispositivos de búsqueda desplegados solo hallaron en la zona ... balsas salvavidas sin abrir y algunos fardos de hachís. Seis personas murieron. Este lunes, la sección de Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz arranca el juicio por el hundimiento del pesquero Rúa Mar. Ni el barco, ni cuatro de los fallecidos se han podido recuperar.

