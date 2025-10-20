Suscríbete a
El armador del 'Rúa Mar' condenado a más de 22 años por la muerte de seis tripulantes y tráfico de drogas

La Audiencia Provincial de Cádiz considera a Pedro Samuel Maza Ruiz culpable de homicidio imprudente, narcotráfico, organización criminal y blanqueo de capitales

La condena incluye una indemnización superior al millón de euros y una multa de más de seis millones y medio

El armador del Rúa Mar durante el juicio
El armador del Rúa Mar durante el juicio La VOZ

M. L.

Cádiz

Más de cinco años después del naufragio que costó la vida a seis tripulantes, la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Algeciras, ha condenado a 22 años y dos meses de prisión a Pedro Samuel Maza Ruiz, armador del ... pesquero 'Rúa Mar'. El tribunal lo considera culpable de homicidio imprudente, tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales.

