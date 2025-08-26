La alcaldesa socialista de San Fernando pide a Defensa que resuelva la situación de impago a los trabajadores de Torregorda

La alcaldesa de San Fernando (Cádiz), Patricia Cavada (PSOE), ha mantenido un encuentro con los seis trabajadores del Centro de Ensayos de Torregorda afectados por los impagos de la empresa Intervenciones Marítimas Españolas, que desde el mes de mayo no perciben sus nóminas, y ha pedido al Ministerio de Defensa que resuelva esta situación.

Durante la reunión, la alcaldesa ha expresado su «apoyo y solidaridad» con la plantilla, que viene protagonizando paros y concentraciones para denunciar una situación que califican de «injusta e insostenible», según ha indicado..

Los trabajadores han trasladado a Cavada «la incertidumbre que atraviesan y la contradicción de que la misma empresa que les adeuda salarios pueda optar de nuevo a la gestión de este contrato a partir del próximo mes de noviembre«.

Por su parte, Cavada se ha comprometido a interceder y «presionar» ante el Ministerio de Defensa, de quien depende el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), organismo que subcontrata este servicio.

«Como alcaldesa de San Fernando y como representante pública tengo la obligación moral de exigir a la responsable del Ministerio una solución inmediata para estos trabajadores que, aunque contratados por una empresa privada, desempeñan funciones para lo público», ha subrayado.

Cavada ha reconocido que es «una situación compleja», ya que como han trasladado, por parte del INTA «se está abonando las cuantías que contractualmente corresponden, pero la empresa subcontratada no está pagando las nóminas a los trabajadores». Así, ha reclamado «una solución» para que estos trabajadores «puedan percibir el justo salario por su trabajo», ya que «no han dejado de trabajar ningún día».

«Hay que retorcer la legislación y las posibilidades y buscar cualquier solución dentro de la misma normativa para zanjar esta situación insostenible«, ha señalado la alcaldesa, quien ha pedido »actuar con celeridad en cualquier paso que se haya que dar«, a pesar de que los actos administrativos »son muy lentos y juegan en contra de la urgencia que este asunto requiere«.

Desde que se conoció el conflicto, el gobierno isleño se ha mantenido en contacto con la representante sindical, estando además la alcaldesa en contacto «de manera reiterada» con la subdelegada en Cádiz y el delegado del Gobierno en Andalucía, quienes según ha dicho, «coinciden en que la salida pasa por una solución desde el Ministerio dentro de la complejidad jurídica y administrativa en la que se encuentra el asunto».

«La situación es anómala, incomprensible e insostenible. El Ministerio de Defensa debe actuar con urgencia para desbloquear este problema«, ha concluido Cavada, que ha insistido en su disposición a »seguir intercediendo y presionando« para que estos trabajadores »tengan garantizados sus derechos y su reconocimiento laboral«.

A pesar de llevar meses sin cobrar, los seis empleados de la compañía siguen cumpliendo con sus obligaciones cada día, sin que hasta ahora hayan obtenido una solución que garantice el abono de sus sueldos. Los afectados han reclamado «una solución inmediata» a los impagos, que ya se prolongan tres meses mientras se les exige continuar con su labor.

Además, han reivindicado «el reconocimiento profesional y salarial acorde a las funciones que realmente desempeñan, mejoras laborales y que en el futuro se refuercen las garantías de solvencia en la contratación de las empresas adjudicatarias por parte del Ministerio y del INTA para evitar que estas situaciones vuelvan a repetirse».

Cabe recordar que los empleados han iniciado protestas a las puertas del Centro de Ensayos de Torregorda, y han anunciado que mantendrán paros tres días a la semana «hasta que exista una respuesta».

«Esto va ya para tres meses y además cobrando por debajo del salario mínimo», ha lamentado uno de los portavoces de la plantilla, quien ha recordado que «apenas llegan a los 1.200 euros con las pagas prorrateadas».