El alcalde de Algeciras sobre la exclusión de EE.UU.: «Esperamos que la respuesta del Gobierno no nos perjudique gravemente»

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, espera que la reacción del Gobierno a la exclusión del puerto de esta localidad de las rutas marítimas supervisadas por Estados Unidos no traiga más consecuencias negativas. «Lo que sí esperamos es que las decisiones que tome el Gobierno de España no terminen perjudicando gravemente al motor de generación de empleo y creación de riqueza de la comarca del Campo de Gibraltar», añadió.

El regidor reprochó que la comarca ya que padece la falta de compromiso del presidente Pedro Sánchez y que, como en el caso del acuerdo sobre Gibraltar, «ojalá no termine claudicando ante intereses que perjudiquen a los vecinos de la comarca».

El puerto de Algeciras estaba en un plan de intercambio de rutas entre las costas Este y Oeste de EE.UU. y puertos en Japón, Corea del Sur, China e India, que sostiene cadenas de suministro con peso económico y logístico. El acuerdo entró en vigor en febrero de 2025, pero fue suprimida en junio mediante una enmienda.

Las navieras implicadas, sujetas a supervisión oficial de EE.UU., atribuyen el cambio a razones operativas y de costes, pero se da en un contexto marcado por una investigación de la Comisión Marítima Federal norteamericana sobre las denegaciones de escala en Algeciras a buques con destino a Israel.

Ante esto, Landaluce asegura que están a la espera de conocer más detalles. «Supondría un gran perjuicio no sólo para la operativa del puerto de Algeciras, el primero de España, y uno de los más importantes del mundo, sino también un menoscabo de la credibilidad de la que gozan las instalaciones portuarias algecireñas».

El alcalde indica a ABC que también que «estamos a la espera de conocer el posicionamiento de la naviera sobre esta situación, y por ello, por el momento, al igual que ha hecho la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, hay que mantener la cautela«.

Tasa verde

El beneficiado de la exclusión es el puerto de Tánger-Med. El puerto marroquí superó el año pasado por primera vez los diez millones de contenedores. La mano de obras es más barata en Marruecos y eso ya reduce costes. Además, la 'tasa verde' de la Unión Europea encarece cada contenedor más de 200 euros. Europea obliga a las navieras a pagar por sus emisiones al parar en puertos europeos.

En Marruecos han sabido aprovechar esa oportunidad. El crecimiento de Tánger-Med le ha permitido duplicar sus contenedores en los últimos años. En 2017 recibía tres millones de contenedores, subió hasta los 5,7 millones en 2020 y que superó los 10,2 millones en 2024. Por el contrario, el tráfico en Algeciras encadena caídas consecutivas desde 2020. En aquel año, su tráfico de contenedores era de 5,1 millones, para bajar a 4,79 en 2021; 4,76 en 2022; 4,73 en 2023 y quedarse en 4,70 en 2024.

Más allá de Algeciras, otros puertos estratégicos del Mediterráneo como son Barcelona o Valencia también se ven perjudicados por la conocida como 'tasa verde', así como ocurre en otros puntos en el mar del Norte, el Báltico o el Negro. Pero Algeciras, ahora, se puede ver golpeada otra decisión política, esta vez desde Estados Unidos, donde el presidente Trump prefiere a Mohamed VI como aliado antes que al Gobierno de Pedro Sánchez.