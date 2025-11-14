Suscríbete a
La borrasca Claudia deja ya más de 500 incidencias en Andalucía

Las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz son las más afectadas por este temporal

La borrasca Claudia ha hecho sacar los paraguas
J. J. Madueño

La borrasca Claudia ha dejado este viernes medio millar de incidencias, según los datos recogidos por Emergencias 112. El temporal ha originado más de 350 nuevos avisos, con especial incidencia en Huelva, Sevilla y Cádiz, especialmente a partir del mediodía cuando se ha incrementado ... la intensidad de las precipitaciones.

