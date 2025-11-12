La borrasca 'Claudia' alcanza Andalucía este jueves: estos son los primeros avisos y las horas complicadas

La Agencia Estatal de Meteorología ya ha comenzado a apuntar los primeros avisos amarillos de cara a la llegada de la borrasca 'Claudia' a la Península Ibérica y en concreto, a Andalucía. A partir de este jueves, comenzarán las precipitaciones y los fenómenos costeros ... que afectarán primero a Huelva y Cádiz para continuar luego por las siguientes provincias de la comunidad autónoma.

Antes del amanecer de este jueves, ya habrá fuertes rachas de viento en la provincia de Huelva de unos 70 kilómetros por hora. Por la tarde de esa misma jornada, los avisos por el temporal llegarán también a la costa onubense y gaditana donde se prevén vientos que irán entre los 50 y 60 kilómetros por hora de componente sur y con una fuerza 7.

Estas alertas amarillas también se han ampliado a lo largo de Extremadura y parte de Castilla y León ya que la borrasca 'Claudia' va a entrar en España con una gran franja de nubes y lluvias que «barrerán» el país de oeste a este aunque habrá que monitorizar los movimientos de la atmósfera.

A todo esto, habrá que sumarle las precipitaciones que se vienen anunciando desde principios de esta semana y que podrían tener importantes acumulados en las ciudades y pueblos de las provincias andaluzas. Las distintas actualizaciones de la Aemet señalan que hay una probabilidad de un 100 por 100 de que caigan lluvias desde este jueves y al menos, hasta el domingo.

'Claudia' es una nueva borrasca que afecta a Andalucía después de los episodios de principios de este mes y sobre todo, de las lluvias de finales de octubre que colapsaron Huelva y Sevilla con avisos rojos y naranjas en una jornada en la que se superaron las previsiones iniciales que se tenían. Por tanto, habrá que seguir atentos a los diferentes anuncios de la Agencia Estatal de Meteorología conforme se sepan más datos de esta borrasca que va a afectar de pleno el fin de semana.