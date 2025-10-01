El BOJA lo confirma: este es el calendario de los días no hábiles de Andalucía durante 2026

El festivo del Día de todos los santos se trasladará al 2 de noviembre en 2026

La Junta de Andalucía ha publicado en el BOJA el calendario de días inhábiles a efectos de plazos administrativos para el año 2026. Como cada año, este listado establece qué jornadas no computarán en los trámites con la Administración autonómica, tanto de forma presencial como a través del Registro Electrónico Único.

Estos días tendrán la consideración de inhábiles a efectos administrativos en toda la comunidad, lo que significa que los plazos para presentar alegaciones, recursos o documentación se ampliarán automáticamente cuando coincidan con alguna de estas fechas.

El calendario se completa con hasta dos días inhábiles adicionales en cada municipio, que serán fijados por la Consejería de Empleo y Trabajo Autónomo como festivos laborales de ámbito local. Para que tengan efectos en los procedimientos administrativos, las personas interesadas deberán indicar su lugar de residencia en el escrito inicial del trámite y notificar cualquier cambio posterior.

Calendario de días inhábiles en Andalucía para 2026 1 y 6 de enero

28 de febrero (día de Andalucía)

2 y 3 de abril (Jueves y Viernes Santo)

1 de mayo (día del trabajo)

15 de agosto (Asunción de la Virgen)

12 de octubre (fiesta nacional)

2 de noviembre (día de todos los santos, trasladado)

7, 8 y 25 de diciembre

No obstante, la Junta recuerda que estos festivos municipales no afectarán al funcionamiento del Registro Electrónico Único, que se rige exclusivamente por el calendario de festivos generales aprobado en el BOJA.

Seguridad jurídica y planificación

La publicación de este calendario responde al mandato de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, que exige a todas las administraciones dar a conocer de manera oficial los días inhábiles del año siguiente. De esta forma, se garantiza la seguridad jurídica de los ciudadanos y empresas que interactúan con la Administración, y se facilita la planificación de trámites y gestiones en los ámbitos autonómico y local.

Con la confirmación de estas fechas, Andalucía ya dispone de la referencia oficial para 2026 en lo relativo al cómputo de plazos administrativos, un aspecto clave tanto para particulares como para profesionales del derecho y la gestión pública.