El BOE confirma los festivos nacionales de 2026: estos son todos los puentes que habrá en Andalucía

El calendario laboral de 2026 tendrá nueve festivos que se celebrarán en toda España, el mismo número que este año, según una resolución de la Dirección General de Trabajo publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En este sentido, el año que ... viene serán fiesta los siguientes días:

Festivos para el año 2026 Jueves 1 de enero (Año Nuevo)

Martes 6 de enero (Epifanía del Señor)

Viernes 3 de abril (Viernes Santo)

Viernes 1 de Mayo (Fiesta del Trabajo)

Sábado 15 de agosto (Asunción de la Virgen)

Lunes 12 de octubre (Fiesta Nacional de España)

Domingo 1 de noviembre (Fiesta de Todos los Santos)

Martes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción)

Viernes 25 de diciembre (Natividad del Señor) Hay festivos comunes que las comunidades pueden desplazar a otro día, como el jueves 2 de abril (Jueves Santo), jornada festiva en toda España menos en Cataluña y Comunidad Valencia, pero no con el viernes 6 de enero, el día de Reyes, que todas las comunidades han decidido mantener. En Andalucía, el calendario laboral general y local contempla un total de doce días festivos, de los cuales cuatro darán lugar a puentes y dos coincidirán con fines de semana entre festivos nacionales y autonómicos, tal y como se recoge en el BOJA. La comunidad tendrá como festivos el sábado 28 de febrero (Día de Andalucía), el jueves 2 de abril (Jueves Santo), lunes 2 de noviembre (Fiesta de Todos los Santos), que cae en domingo el 1 de noviembre, y el lunes 7 de diciembre (Día de la Constitución Española), jornadas muy propicias para disfrutar de unos días seguidos de descanso largo o puentes. Asimismo, el 2026 contará con un total de 14 días festivos, de los que dos serán locales, fijados por cada ayuntamiento.

