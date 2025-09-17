Bendodo reprocha a Montero la falta de 7.773 sanitarios en Andalucía

Elías Bendodo ha sido duro en el Congreso de los Diputados con María Jesús Montero, a la que ha acusado de ser la causante de la falta de 7.773 sanitarios en Andalucía. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús ... Montero, en la línea de los defendido en el mitin de Málaga de este fin de semana ha aseverado que «nunca estuvo mejor la sanidad andaluza» que con los gobiernos del PSOE andaluz.

El diputado del PP arremetió contra Montero después de sus palabras en Málaga en el acto con Pedro Sánchez, donde dijo que el socialismo «había dejado en Andalucía una sanidad muy bonita, literal, muy bonita». A eso Bendodo respondió en forma de reproche que su «balance» y «aval» como consejera de Salud es de 7.773 profesionales sanitarios «menos» en esta comunidad desde el año 2011 a 2013, según los datos de la Cámara de Cuentas.

En la sesión de control del Pleno del Congreso, Montero contestó que «nunca estuvo mejor la sanidad que en la etapa socialista» en Andalucía: «Sin listas de espera, con citas al médico de familia, por supuesto, antes de 48 horas, e investigación de vanguardia, siendo la comunidad autónoma que saltó a los telediarios por tener los primeros avances biomédicos».

Como hizo en el mitin de Málaga dijo que los ciudadanos lo recuerdan su gestión al frente de la sanidad. «Es un aval que me acompañará durante mi carrera política«, ha sentenciado Montero, ante el desacuerdo del diputado por Málaga.

Montero dijo que el PP andaluz «se asustó» el domingo ante la expresión de los socialistas andaluces «arropando» al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a ella misma. Un mitin en el que el gobierno soltó el bulo de que iba a revocar 53.000 viviendas turísticas.

A eso también contestó Bendodo, quien la acusó de atribuir al ministerio del ramo unas competencias que son exclusivas del Gobierno andaluz. Una supresión de licencias para las que existe un cauce legal y que se está llevando a cabo desde hace tiempo en ciudades como Málaga.

Así, en medio del debate, Elías Bendodo ha invitado a Montero a que visite «más a menudo» Andalucía junto a Pedro Sánchez para que se pasee por sus calles y «tome el pulso de qué opina la gente» de los dos.