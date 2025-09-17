Suscríbete a
ABC Premium

Bendodo reprocha a Montero la falta de 7.773 sanitarios en Andalucía

La vicepresidenta sacó pecho de su gestión en la consejería de Salud en Andalucía, como también hizo en el mitin de Málaga

Los cinco gestos en Málaga que retratan a Pedro Sánchez 

Bendodo en la tribunal del congreso
Bendodo en la tribunal del congreso Jaime García
J. J. Madueño

J. J. Madueño

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Elías Bendodo ha sido duro en el Congreso de los Diputados con María Jesús Montero, a la que ha acusado de ser la causante de la falta de 7.773 sanitarios en Andalucía. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús ... Montero, en la línea de los defendido en el mitin de Málaga de este fin de semana ha aseverado que «nunca estuvo mejor la sanidad andaluza» que con los gobiernos del PSOE andaluz.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app