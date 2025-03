Barbate: el PSOE se defiende al ataque

Desde el asesinato de dos guardias civiles en Barbate, hay una pregunta indesmayable. Bueno, hay varias preguntas, pero sobre todo una, sobrevolando la tragedia: por qué, si había un operativo que acumulaba éxito tras éxito en ese territorio comanche, éste fue desmantelado.

De un lado ... se sugerían razones económicas, y desde el entorno gubernamental se inducía soterradamente que fue por evitar un escándalo sobre las relaciones de sus responsables con los narcos, en particular el teniente coronel Oliva. Ahora se ha sabido que los responsables de OCON-sur se querellan para desmontar las «pruebas falsas» que usó Interior para desmantelarlos, acusando a Asuntos Internos de «manipular» datos. El abogado de Oliva me decía que de los 11 seguimientos usados, 3 eran ajenos y 8 quedaban desmontados en su peritaje. Si es así, y parece que es así, la tragedia puede terminar en escándalo.

Marlaska, eso sí, sigue escondiéndose. No es raro, visto el abucheo que le esperaba en Calatayud. Pero en el pleno andaluz de esta semana, ha aflorado el asunto, con críticas de la oposición, sí.... pero, tranquilos, no críticas del PSOE al Gobierno, no, ni siquiera sobre Marlaska, qué va, sino contra la Junta, y de qué manera. A degüello. Una portavoz socialista, llamada Rocío Arrabal, dijo a la bancada del PP que «su partido lo preside un amigo del narco», cuestionó la desvergüenza del Gobierno andaluz sacando rédito de manera «repugnante y frívola» con una «indecencia monumental» desde la «mentira» y la «política barata»; percutió en particular contra Sanz a quemarropa, e incluso, por el tema Marbella, concluyó que «en Andalucía, Moreno está manchado por el narco». Hombre, ni siquiera llamándote Arrabal se justifica ese tono arrabalero. Pero incluso si tuviera razón, ¿de verdad el PSOE, una vez más, no ve motivo para reclamar nada al Gobierno y al ministerio de Marlaska en defensa de los intereses andaluces? Qué cosas.

En fin, el PSOE anticipa que en dos semanas, para el siguiente pleno, presentarán una PNL para reclamar políticas contra el narcotráfico... pero a la Junta, ¿eh? A Sánchez ni toserle. De modo que se lo dejaron muy fácil a Sanz para reaccionar proponiendo al Gobierno un plan integral para el Campo Gibraltar con el espíritu de Doñana, trabajando conjuntamente. Lo lógico. Y el PSOE, una vez más, tras ese discurso de un sectarismo arrabalero, perdió su enésima oportunidad.