Bañarte en la playa puede costarte hasta 3.000 euros de multa si no respetas esta señal

Con la llegada del verano, las playas se convierten en uno de los destinos más concurridos. Tomar el sol, relajarse en la arena o darse un baño refrescante en el mar son algunos de los planes más habituales durante la temporada estival. Sin embargo, disfrutar de un día en la playa debe hacerse siempre bajo condiciones de seguridad adecuadas, para así garantizar la convivencia y evitar accidentes.

En este sentido, Andalucía refuerza su atractivo turístico con un total de 138 playas galardonadas con la Bandera Azul en 2025, ocho más que el año anterior. Este incremento consolida a la comunidad como la segunda de España con más distintivos de este tipo, solo por detrás de la Comunidad Valenciana. 

Bañarse con bandera roja en la playa puede acarrear hasta 3.000 euros de multa

Las Banderas Azules distinguen a las mejores playas del litoral, no solo por la calidad de sus aguas y el nivel de sus servicios, sino por la protección que ofrecen a los bañistas. Esto quiere decir que existen unas normas establecidas y que, si se ignoran, puede salir caro. Sin ir más lejos, bañarse cuando ondea la bandera roja puede acarrear sanciones de hasta 3.000 euros. Esta señal indica un riesgo grave e inminente para la seguridad de los bañistas, ya sea por corrientes peligrosas, contaminación, presencia de fauna marina o cualquier otra amenaza que haga que el baño sea inviable.

Bandera roja izada en la playa de El Palmar, en Cádiz ABC

Cuando se iza la bandera roja es porque ya se han agotado otras medidas de seguridad, como cerrar zonas concretas de la playa o desviar a los usuarios hacia áreas más seguras. Aun así, hay quienes deciden ignorarla, poniendo en riesgo no solo su vida, sino también la de los equipos de emergencia. Aunque los socorristas no son agentes de la autoridad, tienen la facultad de pedir a los bañistas que salgan del agua, y si no se les hace caso, pueden avisar a las autoridades locales para que tramiten la denuncia según lo previsto en las ordenanzas municipales.

La normativa que regula el baño en muchas playas se basa precisamente en estas ordenanzas, que recogen sanciones económicas que van desde los 100 hasta los 3.000 euros por incumplimientos como este. A nivel estatal, existen referencias legales como la Ley de Costas o la antigua Orden Estatal de 1972 sobre seguridad en zonas de baño, pero son los municipios los que aplican la mayoría de estas normas de forma práctica. Un caso reciente en la Playa de Los Boliches, en Fuengirola, sirve como ejemplo. Un hombre se metió en el agua pese a que ondeaba la bandera roja, desoyendo tanto las advertencias del equipo de socorrismo como las señales visibles en la playa. No solo se negó a salir, sino que además se enfrentó verbalmente al personal. Finalmente, tuvo que intervenir la Policía Local, que lo identificó y lo denunció por incumplir la normativa.

Además, es importante tener claro que los socorristas no están obligados a lanzarse al agua si la bandera roja está izada. Su función principal es proteger a los usuarios de la playa, y en casos de riesgo extremo deben avisar al 112, que coordina los operativos de rescate según el protocolo establecido en cada playa.

