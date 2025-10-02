Azvi, Ghenova y GSEC Málaga, protagonistas de los X Premios de la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía

El Palacio de Yanduri, situado en Puerta de Jerez, ha acogido esta tarde el acto de entrega de los X Premios de Investigación, Innovaciónción, Desarrollo y Empresa. Con estos galardones, la Academia de Ciencias Sociales y Medio Ambiente de Andalucía pretende impulsar Andalucía a través de la puesta en valor de diferentes proyectos ya consolidados en el mercado, independientemente del sector al que pertenezcan. En esta ocasión, se reconoció la labor de empresas como Grupo Azvi en la categoría de 'Internacionalización', Ghenova Ingeniería en la de 'Empresa', y el Centro de Ingeniería de Seguridad de Google de Málaga (GSEC Málaga) como 'Centro de Investigación' referente.

El acto estuvo presidido por Antonio Sanz, consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, y patrocinado por Banco Santander. Entre los asistentes, destacaron autoridades como Jorge Paradela, consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía; Juan Francisco Bueno Navarro, primer teniente de alcalde de Sevilla; Francisco Herrero León, presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla; Manuel De La Cruz De La Cruz, director territorial de Banco Santander en Andalucía; y Antonio Pascual, presidente de la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía; entre otros.

En cuanto al jurado, además del presidente de la Academia, los encargados de establecer los ganadores de los X Premios de Investigación, Innovación, Desarrollo y Empresa fueron Manuel De La Cruz, director territorial de Andalucía del Banco de Santander; José Manuel Alba, secretario general de economía de la Junta de Andalucía; María Nieves Valenzuela; directora general de Fomento de la Innovación de la Junta de Andalucía; Teodomiro López, rector magnífico de la Universidad de Málaga, Casimiro Mantell, rector magnífico de la Universidad de Cádiz; Santiago Herrero, secretario canciller de la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía; Óscar Sánchez, director de Empresas e Instituciones de Andalucía del Banco de Santander; Antonio Manuel Palazuelos, director hub sur de planificación y control de gestión del Banco de Santander y Andrés González, de la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía, que actuó como secretario del jurado.

Andalucía, tierra de talento

El acto arrancó con Manuel De La Cruz De La Cruz recordando que estos premios llevan «diez años reconociendo a las empresas y centros de investigación que saben que innovar es la única manera de crecer y ser competitivos». «Andalucía tiene todas las herramientas para liderar el camino de la innovación y de crecimiento», explicó. Acto seguido añadió que «el futuro de Andalucía se está escribiendo y lo escriben personas tan brillantes como las que hoy nos acompañan. Enhorabuena a los premiados».

El siguiente en tomar la palabra fue Antonio Pascual. El director de la Academia recalcó que la entidad «une la ciencia con universidades, centros investigadores y empresas». De ahí que estos premios se pusieran en marcha para «reconocer y fomentar la colaboración entre universidades y empresas de Andalucía, un motor clave para el avance, el progreso, el desarrollo tecnológico y el impulso a la internacionalización de las empresas en nuestro territorio«.

Jose Maria Martínez Benavente, director general de Grupo Azvi, recogió el galardón. El grupo empresarial especializado en la construcción de infraestructuras y en el desarrollo de proyectos ferroviarios, destacó por «haber sabido convertir la investigación y la innovación en claves del éxito de su crecimiento», según Pascual, así como por «proyectar el talento y la capacidad de nuestra tierra en el mundo». Ante esto, Martínez Benavente señaló que su éxito es fruto de una extensa red de apoyo que va más allá de los propios trabajadores: clientes pero, sobre todo, familiares.

A continuación, Carlos Alejo García-Maurici, presidente de Ghenova Ingeniería, subió al escenario. Este proyecto empresarial destacó, en palabras de Antonio Pascual, por «representar un modelo de éxito basado en el conocimiento, la tecnología y el compromiso con el desarrollo sostenible de nuestra comunidad». «Ha integrado la I+D+i como parte esencial de su ADN empresarial». El presidente de la compañía aprovechó el micrófono para dirigirse a los jóvenes con un mensaje claro: «se puede crear un proyecto innovador desde Andalucía».

Por último, Alba Bautista Valle recogió el galardón en nombre del Centro de Ingeniería de Seguridad de Google de Málaga. Esta entidad fue premiada por la realización de investigación y transferencia en materia de Ciberseguridad a empresas andaluzas. Bautista hizo hincapié en que «las buenas ideas vienen de todas partes», y, a raíz de esta idea, describió el origen de un centro que se suma a los existentes en las ciudades de Dublín y Múnich.

Finalmente, Antonio Sanz concluyó subrayando la importancia que, poco a poco, va cobrando la Consejería de Industria, Energía y Minas, debido al impulso en el desarrollo tecnológico y empresarial en Andalucía. Además, puso en valor el papel de la investigación, la innovación y el desarrollo como motores de competitividad, progreso y futuro para Andalucía.

En la tarde de ayer, se reconocieron proyectos consolidados que representan un modelo de éxito basado en el conocimiento, la tecnología y la proyección internacional, reflejo del talento andaluz y de su capacidad para liderar en ámbitos tan diversos como la ingeniería, la sostenibilidad y la ciberseguridad.