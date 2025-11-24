Así es la ayuda de 3.500 euros de la Junta de Andalucía por contratar a personas desempleadas: estos son los requisitos para participar

Desde el año 2008 y la crisis financiera e inmobiliaria, la economía de los países europeos se resintió. La zona más afectada por esto fue el sur del continente, siendo los conocidos como PIGS (el grupo de países formado por España, Grecia, Portugal e Italia) ... los más afectados y tutelados por la Unión Europea. Esta situación económica escabrosa protagonizó la destrucción de empleo en estos países, un dato que a pesar de los años se sigue esgrimiendo como arma arrojadiza o como refuerzo político.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) tasa el desempleo en España en el 10,45% durante el mes de septiembre de 2025. Es su alto porcentaje con respecto a los demás países europeos y la prolongación de este durante los años lo que producido un interés tanto en administraciones centrales como en las autonómicas. Por ello las instituciones se han volcado en planes de estímulo para la creación de empleo.

Uno de estos proyectos es el programa T-Acompañamos, fomentado por la Junta de Andalucía y, como estipula en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), presupuestado con 100 millones de euros. Su objetivo es mejorar el estado de, en torno a, 22.000 personas desempleadas en riesgo de inclusión social con un itinerario personalizado con orientación, formación y búsqueda activa de empleo.

Asimismo este programa está dirigido a promover la inserción laboral de colectivos vulnerables. Las encargadas de desarrollar este proyecto son entidades de formación, sin ánimo de lucro, empresas de inserción y corporaciones locales o autonómicas financiadas bajo el marco del programa FSE+ de Andalucía 2021-2027. El programa ofrece hasta 3.500 euros por persona atendida que incluye un incentivo de 528 euros que recibirán los desempleados si han participado en al menos 50 horas en total.

Requisitos

Por lo que se busca conseguir una mejora en la cualificación durante una duración máxima de 18 meses, con los que al menos el 40% de los participantes deberá lograr su inserción laboral. El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta las 9:00 horas del 27 de noviembre en la Ventanilla Electrónica del Servicio Andaluz de Empleo.

Para poder participar hay que saber que este programa deberá ejecutarse en un plazo de 18 meses por parte de las entidades beneficiarias, para personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo no ocupadas en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) pertenecientes a colectivos vulnerables. Estos colectivos vienen a ser personas con discapacidad, pertenecientes a minorías étnicas, mayores de 45 años o en situación de exclusión social, entre otros.