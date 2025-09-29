Ayamonte y Marbella tendrán nuevos jueces contra la violencia de género este octubre

Ayamonte y Marbella tendrán nuevos jueces de violencia de género desde octubre. El Ministerio de Justicia ha señalado este lunes que antes de acabar 2025 habrá en los juzgados y secciones de violencia sobre la mujer un aumento de jueces del 42%, que será «muy superior» al incremento de carga de trabajo calculado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que es del 12,9% de media.

Así lo ha indicado el Ministerio en una nota de prensa y en la que incide en que los juzgados y secciones de violencia de género también asumen desde el próximo 3 de octubre nuevas competencias, ya que ocuparán de todos los delitos contra la libertad sexual o la trata de seres humanos cuando la víctima sea mujer, no solo de los cometidos por la pareja o expareja, como hasta ahora.

El Ministerio que dirige Félix Bolaños ha señalado que el objetivo es «garantizar un mejor servicio y protección a las víctimas, ya que todos los delitos con un componente de género evidente serán investigados por jueces que habrán recibido una formación específica en materia de igualdad, con el fin de garantizar la seguridad de las mujeres y evitar cualquier revictimización», por lo que «se logrará una Justicia más humana, cercana y con enfoque de género».