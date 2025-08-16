Unos turistas por los alrededores de la Catedral en el día que se ha activado en aviso rojo por altas temperatura

Aviso rojo en Sevilla, Córdoba y Cádiz con máximas de hasta 44ºC y naranja en el resto de provincias Permanecerán activos desde las 13,00 hasta las 21,00 horas

La ola de calor vuelve a azotar con fuerza a la región andaluza, dejando activado para este domingo el aviso rojo por temperaturas extremas en las provincias de Sevilla, Córdoba y Cádiz, donde se esperan máximas de hasta 44 grados. En el resto de Andalucía, se mantendrá el aviso naranja en distintos puntos de Granada, Huelva, Jaén, Almería y Málaga.

Estos avisos permanecerán activos desde las 13,00 hasta las 21,00 horas. En Sevilla, la campiña estará en riesgo extremo por altas temperaturas, con máximas que podrían alcanzar los 44 grados. Además, la alerta naranja afectará a la Sierra Norte y Sierra Sur, donde se esperan temperaturas máximas de hasta 41ºC, según ha informado la Aemet en su página web oficial, consultada por Europa Press.

En Córdoba, el aviso rojo estará vigente en la campiña, donde se espera que los termómetros alcancen máximas también de 44ºC. Por otro lado, la provincia cordobesa contará también con avisos naranjas en las comarcas de Sierra y Pedroches, así como en la Subbética, donde se registrarán máximas de 42ºC.

En las tierras gaditanas, la alerta roja por calor estará presente en la campiña, donde los termómetros podrían llegar a alcanzar los 44 grados. En esta misma provincia, la comarca de Grazalema llegará a los 40ºC, mientras que el litoral estará bajo aviso amarillo por máximas de 37ºC.

En el mismo tramo horario y con el mismo nivel de riesgo, Granada mantendrá activos los avisos por calor en la zona de la Cuenca del Genil, donde se espera que el termómetro alcance los 42 grados, y en la comarca de Guadix y Baza, con temperaturas de hasta 40 grados.

En Huelva, la ola de calor activará avisos de nivel naranja en varias zonas de Aracena, con 42ºC, además de la comarca de Andévalo y Condado, donde se podrían alcanzar temperaturas de hasta 43ºC. Además, el mismo nivel de alerta se mantendrá en el litoral onubense, con máximas previstas de hasta 40 grados.

Por otro lado, se mantendrá activa la alerta naranja en las comarcas jiennenses de Morena y Condado, Cazorla y Segura, así como en el Valle del Guadalquivir, donde las temperaturas máximas oscilarán entre los 42 y 43 grados. Además, se decretará aviso naraja también en Capital y Montes, donde se prevén máximas de hasta 40ºC.

Asimismo, en la provincia de Málaga estará vigente el aviso naranja por altas temperaturas en las zonas de Antequera y Ronda, donde se esperan que los termómetros oscilen entre los 41ºC y 42ºC. Sin embargo, la comarca malagueña de Sol y Guadalhorce registrará este domingo temperaturas máximas de 38 grados.

Por último, en Almería, las comarcas del Valle del Almanzora y Los Vélez estarán bajo aviso de nivel naranja con 40ºC de máxima, mientras que otras zonas como Nacimiento y Campo de Tabernas y el levante contarán con 37ºC.

