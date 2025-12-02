Suscríbete a
Aviso amarillo este miércoles en Granada por nieve y viento, y por oleaje en su costa y en la de Almería

Se esperan olas de hasta tres metros y rachas de viento que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora

Imagen de archivo de la playa de la Malagueta (Málaga).
Imagen de archivo de la playa de la Malagueta (Málaga). álex zea (ep)

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este miércoles, 3 de diciembre, avisos de nivel amarillo en la provincia de Granada por nieve y viento. Además, se mantienen alertas del mismo nivel por fenómenos costeros en el litoral de Granada y ... Almería, donde se esperan olas de hasta tres metros y rachas de viento que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora.

