Aviso amarillo este miércoles en Granada por nieve y viento, y por oleaje en su costa y en la de Almería

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este miércoles, 3 de diciembre, avisos de nivel amarillo en la provincia de Granada por nieve y viento. Además, se mantienen alertas del mismo nivel por fenómenos costeros en el litoral de Granada y ... Almería, donde se esperan olas de hasta tres metros y rachas de viento que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora.

Según ha registrado la página oficial de la Aemet, consultada por Europa Press, las fuertes rachas de viento estarán activas en la costa granadina durante este miércoles desde las 5,00 hasta las 15,00 horas con vientos de componente oeste y rachas máximas de 70 kilómetros por hora.

En cambio, la Agencia Estatal de Meteorología ha precisado que la alerta amarilla por oleaje estará activa tanto en la costa granadina como en la comarca de Poniente y Almería Capital hasta las 9,00 horas en ambas zonas, con vientos del oeste de 50 a 60 kilómetros por hora de fuerza 7 que provocarán olas de dos a tres metros de altura.

Además, en Granada se activará el aviso amarillo por nieve en las comarcas de Guadix y Baza desde la medianoche hasta las 12,00 horas. En esta zona se prevé una acumulación de hasta dos centímetros de nieve en 24 horas, especialmente por encima de los 1.200 metros.

Asimismo, para la jornada de este martes se esperan cielos muy nubosos o cubiertos, acompañados de lluvias débiles a moderadas que se extenderán de oeste a este a lo largo del día. La precipitaciones podrán ser nieve en torno a los 2.000 metros, «descendiendo hasta los 1.500 metros al final del día», según ha concretado la Aemet en su portal web.

En cuanto a las temperaturas máximas, se esperan «sin cambios o en ascenso», en concreto, en descenso en el interior y sin cambios en el litoral. Tal y como ha indicado la Aemet, se esperan heladas débiles en las sierras orientales y se presentarán vientos flojos variables y en aumento a moderados de componente oeste, «con intervalos fuertes de poniente en el litoral mediterráneo a partir de mediodía».