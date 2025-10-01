Suscríbete a
La Audiencia de Sevilla rechaza apartar a CCOO de las ayudas fraudulentas a la fábrica de chorizos de Jaén donde empezó el caso ERE

El tribunal advierte de que un delegado del sindicato, que está citado como responsable civil subsidiario, intervino en «las operaciones» que dieron lugar a las ayudas fraudulentas a la empresa Hijos de Andrés Molina (Hamsa)

El juez impone fianzas civiles de 29 millones a CCOO y UGT por el ERE de la fábrica de embutidos que dio origen al fraude

Manuel Chaves, Gaspar Zarrías y Guillermo Gutiérrez reunidos con el comité de empresa de Cárnicas Molina el 16 de enero de 1999. En la misma mesa está sentado el conseguidor de los ERE Juan Lanzas (segundo por la derecha)
Manuel Chaves, Gaspar Zarrías y Guillermo Gutiérrez reunidos con el comité de empresa de Cárnicas Molina el 16 de enero de 1999. En la misma mesa está sentado el conseguidor de los ERE Juan Lanzas (segundo por la derecha)
Antonio R. Vega

Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) podrían acabar haciendo frente a la responsabilidad civil de 29 millones de euros derivada de una eventual condena a tres de delegados sindicales en la antigua empresa jienense de embutidos Hijos de Andrés Molina ... SA (Hamsa), que fue adquirida por Primayor Alimentación Andalucía SA. La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha desestimado el recurso de apelación presentado por la Confederación Sindical de Comisiones Obreras contra el auto que lo citaba como responsable civil subsidiario de los supuestos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental atribuidos a un exdirigente de la organización, Damián J. R., en esta pieza separada del caso de corrupción de los ERE en Andalucía, donde hay otros once investigados.

