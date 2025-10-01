La Audiencia de Sevilla rechaza apartar a CCOO de las ayudas fraudulentas a la fábrica de chorizos de Jaén donde empezó el caso ERE

Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) podrían acabar haciendo frente a la responsabilidad civil de 29 millones de euros derivada de una eventual condena a tres de delegados sindicales en la antigua empresa jienense de embutidos Hijos de Andrés Molina ... SA (Hamsa), que fue adquirida por Primayor Alimentación Andalucía SA. La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha desestimado el recurso de apelación presentado por la Confederación Sindical de Comisiones Obreras contra el auto que lo citaba como responsable civil subsidiario de los supuestos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental atribuidos a un exdirigente de la organización, Damián J. R., en esta pieza separada del caso de corrupción de los ERE en Andalucía, donde hay otros once investigados.

En un auto del 18 de julio pasado, notificado en septiembre a las partes, el tribunal rechaza la pretensión de CCOO de desvincularse de su representante, que fue secretario provincial de Alimentación de Jaén hasta el año 2004, que formaba parte de la Federación Agroalimentaria de Comisiones Obreras en esta provincia (actual Federación de Industria).

«El representante de la sección sindical en la empresa es elegido por el sindicato, como interlocutor entre éste y la compañía», argumenta la Audiencia. «Damián, como representante de los afiliados del sindicato en la empresa, intervino en las operaciones que dieron lugar a las ayudas que resultaron fraudulentas». Así lo estableció el juez instructor del caso ERE, José Ignacio Vilaplana, en un auto de procedimiento abreviado, un paso que implica el cierre de la investigación tras reunir indicios criminales suficientes para juzgar a los presuntos responsables.

Esta causa si dirige contra doce investigados, entre ellos un delegado de CCOO y dos de la UGT, que «habrían colaborado activamente en la concesión y obtención de manera ilícita y fraudulenta» de ayudas por un montante de 19.966.870 euros concedidos por la Junta de Andalucía en la etapa del PSOE a favor de Hamsa y de su sucesora Primayor (integrada en el grupo Campofrío), y de dos intrusos que ni siquiera trabajaban para la compañía, Miguel Ángel M. G. y Alfredo P. R.

El juez reclama a 17.721.113 euros a CCOO como responsable civil subsidiario, mientras que a la UGT se le pide dinero por partida doble: 5.701.107 euros a la UGT, con sede en Madrid, y similar cuantía a la confederación andaluza.

La esposa del sindicalista de CCOO, Fernanda G. V., fue una de las beneficiarias de la póliza de renta colectiva subvencionada en el año 2002 en favor de los trabajadores de la empresa Dhul, a pesar de que «nunca había trabajado» para la sociedad ligada al empresario José María Ruiz-Mateos (ya fallecido).

El origen del sistema de los ERE

La antigua fábrica de embutidos y chorizos Cárnicas Molina, luego denominada Hamsa, fue el kilómetro cero del caso ERE. Entre 1999 y 2000, la Intervención delegada de la Consejería de Empleo puso «reparos» a la «excepcionalidad de las ayudas» para prejubilar a trabajadores de esta industria. Para esquivar los controles legales, el Gobierno de Manuel Chaves diseñó un atajo administrativo que consistía en que la Consejería de Empleo comprometía ayudas, pero delegaba el pago en un ente externo a ella, el IFA, Instituto de Fomento de Andalucía (luego reconvertido en la agencia IDEA).

El sindicato trató de desvincularse del supuesto fraude alegando que su delegado no ocupaba cargos desde el año 2004

En su recurso, CCOO en Andalucía alegaba que «no es responsable civil subsidiaria de Damián J. R. porque éste nunca ha sido miembro de los órganos de dirección y representación» de esta organización. Desde el año 2004 «no tuvo ningún cargo sindical, por lo que cualquier actuación suya a partir de dicha fecha se realizó bien en su propio nombre o como miembro del comité de empresa de Primayor», expone. Afirma que la entidad que «en su caso pudiera ser responsable civil subsidiaria actualmente sería Comisiones Obreras de Industria», pero no la confederación andaluza. Por todo ello afirma que «la extensión de responsabilidad que realiza el juez instructor a CCOO Andalucía con base al artículo 120.4 del Código Penal es incorrecta y debe ser excluida» de la causa.

La Sección Séptima discrepa y señala que Damián J. R. figura como miembro del comité de empresa de Hamsa por CCOO y de la junta directiva de la Asociación para la Promoción Sociolaboral de los Extrabajadores de Hamsa, creada para «camuflar» las ayudas destinadas a la compañía.

Instrucción

Un auto dictado el pasado 16 de diciembre da por cerrada la instrucción con su transformación en un procedimiento abreviado (el paso previo a la apertura de juicio oral). A un paso de sentarse en el banquillo se sitúan el exdirigente sindical y conseguidor de ayudas Juan Lanzas, y once personas más.

El comité de empresa de Hamsa fichó como negociador ante la Junta al dirigente de la federación agroalimentaria de UGT Juan Lanzas, que a partir de ese momento se especializó en ser el intermediario entre las empresas que iban a recibir ayuda para un ERE y la Junta. Hay una foto de enero de 199 en la que aparece sentado en la mesa de negociación entre el comité de la empresa de Cárnicas Molina y el entonces presidente, Manuel Chaves, con su mano derecha, el exconsejero Gaspar Zarrías.

En la pieza de la fábrica de embutidos también están procesados los directivos de Primayor Ramón P.D. y Felipe M.H.; el exconsejero de Hamsa Luis S.V.; el exdirectivo de la consultora Vitalia Antonio José Albarracín; los «intrusos» Alfredo P.R. y Miguel Ángel M.G., quienes «nunca habían trabajado» para Primayor, pero figuraban en el ERE incentivado por la Junta; el abogado Carlos L.B.; el sindicalista de CCOO Damián J.R.; el que fuera presidente de la asociación de extrabajadores de Hamsa Luis Javier G.D.L.R.; el que fuera presidente del comité de Primayor, Manuel José L.B.; y el presunto «testaferro» de Lanzas, Francisco Algarín Lamela.