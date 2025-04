La Audiencia de Sevilla deliberará durante tres días elevar el borrado del caso ERE a la Justicia Europea pese a la presión de Pumpido

La Audiencia Provincial de Sevilla ha puesto a cero el contador para decidir si definitivamente eleva el borrado sustancial de los delitos que hizo el Tribunal Constitucional (TC) en el caso de corrupción de los ERE de Andalucía ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El tribunal de la Sección Primera de la Audiencia hispalense ha fijado tres días para «la deliberación» sobre la presentación de una cuestión prejudicial o consulta al tribunal con sede en Luxemburgo. A través de una providencia notificada este martes 22 de abril, facilitada a ABC, se cita los próximos días 24 y 29 de abril y el 13 de mayo de 2025 para despejar esta incógnita, después de que el órgano de garantías presidido por Cándido Conde-Pumpido, controlado por los magistrados nombrados a propuesta del PSOE, anulara parcialmente la sentencia de la Audiencia de Sevilla, confirmada después por el Tribunal Supremo, que condenó a dos expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el reparto arbitrario y sin ningún control de casi 680 millones de euros entre los años 2000 y 2009 en el conocido como caso ERE.

Tanto la Fiscalía, siguiendo las instrucciones del fiscal general Álvaro García Ortiz, como las defensas han pedido al tribunal que renuncie a elevar la cuestión prejudicial a Europa, mientras que la acusación popular ejercida en el proceso por el PP andaluz apoya firmemente la iniciativa.

El presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, que fue fiscal general del Estado bajo el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011), ha ejercido una enorme presión para evitar que los magistrados de Sevilla eleven una consulta a la Justicia europea para eludir aplicar la rebaja de las penas a los ex altos cargos socialistas impuesta por la corte de garantías, en una decisión inédita en una causa de tanta trascendencia política y judicial.

Pero los jueces de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla —la sala que el 19 de noviembre de 2019 dictó la primera sentencia en la pieza política de esta macrocausa— parecen dispuestos a aguantar el pulso convencidos de que la ley está de su parte. Sostienen que las sentencias del Constitucional pueden ser contrarias al Derecho comunitario, que prevalece sobre las resoluciones que adopte cualquier Estado miembro. Sospechan que vulneran las directivas europeas sobre la lucha contra la corrupción, como advirtieron los magistrados del sector conservador de TC en sus votos discrepantes a dichas sentencias.

La Audiencia de Sevilla ha dado muestras de que no se va a achantar ante la amenaza de Cándido Conde-Pumpido de impedir que recurra a la Justicia europea. Que no se va a mover de su posición quedó quedado patente en una diligencia de ordenación de la letrada de la Administración de Justicia de dicha sala del pasado 27 de marzo que daba cuenta del oficio que le ha remitido el Constitucional y le instaba a que «justifique la finalidad o razón de ser de tal solicitud». Era su respuesta a la petición que había cursado el órgano de garantías para que le envíe la providencia en la que la sala encargada de revisar la sentencia de los ERE sondea a las partes (Fiscalía Anticorrupción, acusaciones y defensas de los acusados) sobre la posibilidad de presentar una cuestión prejudicial ante el TJUE para determinar si aplica o no las diez sentencias del TC que alivian las penas a antiguos cargos autonómicos.

En su providencia, la Audiencia propuso una cuestión prejudicial «de interpretación» para conocer si el Constitucional «se ha extralimitado en la función de control que le corresponde invadiendo ámbitos reservados a la jurisdicción de los jueces y tribunales al revisar […] la valoración probatoria y el juicio de subsunción realizado por la Audiencia y el Tribunal Supremo».

Estos jueces cuestionaban también que el Constitucional esté cumpliendo la exigencia internacional de lucha contra la corrupción. Por último, dejaban abierta la puerta a no aplicar las sentencias del TC referidas a las leyes de presupuestos de 2002 a 2009 porque estas dan a entender que serían lícitas las conductas de los ex cargos condenados por la Audiencia y el Supremo.