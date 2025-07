Al ataque contra la Defensora

Tristemente se entiende que haya poca gente de talento dispuesta a acercarse a un cargo público, incluso tan neutral como el Defensor del Pueblo, porque sí o sí acabará sufriendo el fuego cruzado de la confrontación política. Lo que un antiguo ocupante del cargo, el ... Cura Chamizo, llamó «la peleíta». En un momento tan polarizado como éste, el consenso es ilusorio. Descontado eso, no es necesario falsear las cosas. La izquierda no ha rechazado a los candidatos propuestos por el PP para Defensor del Pueblo y director de la Oficina contra el Fraude por falta de negociación. En el PSOE saben sobradamente que sí, aunque en buena medida con Juan Espadas. Otra cosa es que ahora, con María Jesús Montero, se haya tocado a rebato, o más bien a degüello, y ya sea impensable la menor concesión. Han preferido que el PP tenga que pactar con Vox para acusarles de ir de la mano de extrema derecha. No esperaban que Vox de momento hiciera su mismo juego negando las negociaciones. Ya decía Baroja que la política es una timba de tahúres.

A unos y otros, por supuesto, les importa poco el daño reputacional a los candidatos. Por demás, de este enredo queda un argumento delirante del PSOE, al constatar que la candidata a Defensora fue en 2015 en las listas del PP en Cádiz. Así lo decía Verónica Pérez, la recordada «máxima autoridad»: «Todos coincidiremos en que la figura del defensor del pueblo tiene prestigio en la medida en la que sea independiente, en la que sea autónoma, en la que sea objetiva ¿vale?» MÁS INFORMACIÓN Insultos a la portavoz socialista… y a tantas

Insultos a la portavoz socialista… y a tantas Con su permiso, señora Montero, lo aclaramos…

Con su permiso, señora Montero, lo aclaramos… Caos…ferencia de Presidentes Vincular el prestigio del defensor del pueblo a no haber militado es de traca. Hombre, siquiera porque el actual Defensor del Pueblo en España es el ex ministro socialista y candidato del PSOE en Madrid, Ángel Gabilondo. También lo ha sido Soledad Becerril o Enrique Múgica. En concreto, la persona que ha propuesto el PP para el cargo ya ha contado que no ha sido nunca militante, participó en aquella campaña sin puesto de salida y abandonó la relación con la política de inmediato. Un dato que no cuestiona para nada la autonomía e idoneidad de la presidenta de Cruz Roja, como la del expresidente de la Audiencia de Córdoba. El PSOE, que no asume que ya no es quien propone estos cargos, sencillamente ha disparado al pianista. Y corren malos tiempos para la lírica de los consensos.

