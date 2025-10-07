Suscríbete a
Las Asociaciones de Mujeres con Cáncer de Mama estudiarán «caso por caso»

El abogado de la entidad asegura que no se hará una demanda colectiva para no dejar fuera a algunas mujeres

IU lleva a la Fiscalía a los tres últimos exconsejeros de Salud por el cribado del cáncer de mama

La presidenta de Amama ante los medios de comunicación
J. J. Madueño

Las Asociaciones de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) no presentará una demanda colectiva, sino que van a estudiar «caso a caso» cada fallo en el cribado. Así lo ha comunicado este martes el abogado de la asociación Amama, que ha dicho que hay ... mucha documentación por analizar en la reunión de asociaciones de toda Andalucía en la sede de Sevilla.

