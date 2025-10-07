Las Asociaciones de Mujeres con Cáncer de Mama estudiarán «caso por caso»

Las Asociaciones de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) no presentará una demanda colectiva, sino que van a estudiar «caso a caso» cada fallo en el cribado. Así lo ha comunicado este martes el abogado de la asociación Amama, que ha dicho que hay ... mucha documentación por analizar en la reunión de asociaciones de toda Andalucía en la sede de Sevilla.

Ante los representantes de 60 entidades, ha reseñado que, en este tipo, han muerto tres personas. «No sabemos si es por esta causa», ha reseñado el letrado, quien ha apuntado también que en un demanda colectiva hay mujeres que por su casuística se pueden encontrar que no puedan ser incluidas. Por eso prefiere ir «caso por caso en los errores detectados».

«Mi finalidad es defender los intereses de las mujeres y paliar el perjuicio que hayan podido tener», ha apuntado el letrado ante los medios de comunicación.

Antes de esto, las asociaciones de mujeres convocaron para este miércoles una concentración ciudadana frente a la sede central del Servicio Andaluz de Salud (SAS), localizada en la Avenida de la Constitución de Sevilla, en protesta a los «inadmisibles» fallos en el cribado del cáncer de mama.

Bajo el lema 'Nuestra vida no puede esperar', las asociaciones protestarán a las 19.00 horas porque, según ha asegurado, el SAS estaría «poniendo en peligro la vida de vidas de mujeres». La manifestación, ha sido apoyada por numerosos agentes sociales, como UGT, CSIF, CCOO, Facua y Marea Blanca, además partidos políticos como el PSOE o Adelante Andalucía.

Durante el anuncio este martes por la mañana, la presidenta de Amama, Ángela Claverol, apuntó a que «hay varias mujeres muertas ya por retrasos» En ese contexto anunció una demanda colectiva sin «fijar en qué términos» se hará. «Sólo les duele si les cuesta el dinero», ha manifestado la presidenta de Amama, cuyo colectivo a reculado en la idea de la demanda tras las reunión de la noche.