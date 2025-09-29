Asociaciones de celíacos agradecen la deducción de 100 euros en el IRPF en Andalucía, aunque la cuantía «no es muy elevada»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este lunes la nueva deducción autonómica de 100 euros en el IRPF para familias con celíacos. Respecto a ello, la Federación Andaluza de Asociaciones de Celíacos (FACA) y todas las asociaciones provisionales que la forman, en declaraciones a Europa Press, han asegurado que aunque «la cuantía no es muy elevada», este paso «supone un avance significativo».

De este modo, la presidenta de FACA, Amor Fernández, ha querido «mostrar nuestro agradecimiento», aunque «la cuantía no es muy elevada», especialmente «si tenemos en cuenta» que, según diversos estudios, la cesta de la compra sin gluten supone un sobrecoste cercano a los 1.000 euros anuales. «Sin embargo, consideramos que este paso supone un avance significativo, que nos ayudará a generar conciencia social y a obtener un mayor reconocimiento», han defendido.

Asimismo, han querido recordar que la celiaquía es una enfermedad y que, a día de hoy, el único tratamiento disponible es una dieta sin gluten estricta y de por vida. «Seguiremos trabajando para conseguir más apoyos y medidas que mejoren la calidad de vida de las personas celíacas y de sus familias en Andalucía», han concluido desde FACA.

En contexto, Andalucía establecerá esta nueva deducción autonómica en el IRPF de 100 euros a aquellos contribuyentes que padezcan celiaquía, ya sea él mismo el afectado, su pareja o alguno de sus descendientes. Esta medida entrará en vigor junto con el Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2026 y tendrá efecto en la declaración de la renta que se presente a lo largo de la próxima primavera.

«En Andalucía hay casi 40.000 personas celíacas. Por eso, muchas familias hacen la compra cada día buscando la etiqueta 'sin gluten' en los productos. Algunos de ellos valen cuatro veces más que los normales. La celiaquía es una enfermedad que no tiene medicación, y el único remedio, hasta hoy, es controlar la dieta, y pagar en la cesta de la compra hasta cuatro veces más en muchos alimentos, como la pasta o el pan«, ha explicado Moreno en un vídeo publicado a primera hora en sus perfiles de redes sociales.