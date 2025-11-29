Suscríbete a
Arturo Bernal, consejero de Turismo: «El registro único de Viviendas Turísticas del Gobierno favorece la inseguridad y el fraude»

El político andaluz denuncia que el mecanismo impuesto por el Gobierno «promueve la ilegalidad»

El Registro Único deja a miles de viviendas turísticas en un limbo

La Junta desmiente a Pedro Sánchez: «Las viviendas que pretende sacar del registro no son ilegales»

Arturo Bernal, consejero de Turismo
José María Aguilera

«Abogamos por ordenar la oferta de vivienda vacacional, aunque ni muchísimo menos la vivienda de uso turístico es la causa principal de que haya zonas tensionadas donde la gente no puede acceder a la vivienda». Son las palabras de Rosario Sánchez Grau, ... secretaria de Estado de Turismo. Unas declaraciones que aplauden desde el Gobierno andaluz, pues precisamente van en su sintonía y no en la de Pedro Sánchez, que suele cargar duramente contra las conocidas VUT (Viviendas de Uso Turístico) como el gran motivo de las dificultades de acceso al hogar en este país.

