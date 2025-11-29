Arturo Bernal, consejero de Turismo: «El registro único de Viviendas Turísticas del Gobierno favorece la inseguridad y el fraude»

«Abogamos por ordenar la oferta de vivienda vacacional, aunque ni muchísimo menos la vivienda de uso turístico es la causa principal de que haya zonas tensionadas donde la gente no puede acceder a la vivienda». Son las palabras de Rosario Sánchez Grau, ... secretaria de Estado de Turismo. Unas declaraciones que aplauden desde el Gobierno andaluz, pues precisamente van en su sintonía y no en la de Pedro Sánchez, que suele cargar duramente contra las conocidas VUT (Viviendas de Uso Turístico) como el gran motivo de las dificultades de acceso al hogar en este país.

«Me alegro de que hiciera esas declaraciones», comenta el consejero Arturo Bernal a ABC. «Es una batalla larga y dura que hace tiempo emprendimos», reconoce. «Considerar que las viviendas de uso turístico son el motivo del encarecimiento de la vivienda es un relato que no tiene fundamentación con datos. Representan el 1,7% del parque de viviendas de Andalucía (el 1,4% de toda España), así que pretender que eso sea el causante de que no haya viviendas en Andalucía no es riguroso. Es un relato sostenido por los grupos políticos de la izquierda al que se ha sumado el PSOE de manera irresponsable, señalando al turismo en general y a las VUT en particular como causantes de este problema», resume Bernal.

«Si no hay viviendas en alquiler en España es por culpa de la ley del derecho a la Vivienda que puso en marcha el Gobierno de la Nación y que ha mostrado una ineficacia absoluta. Es más, ha generado el efecto contrario», ilustra. «Hay cuatro millones de viviendas vacías en España y 645.000 en Andalucía. A la incertidumbre le han añadido inseguridad jurídica, por lo que no se destinan al alquiler. Pero tampoco para el turismo. Así que aplaudimos esa rectificación porque el Gobierno de España siempre ha dicho lo contrario».

La Junta pide eliminar el Registro Único de Viviendas del Gobierno

Arturo Bernal manifiesta que existe «preocupación muy grande en Andalucía» y en el resto de comunidades. «Desde 2023 no se convoca el consejo sectorial del turismo por parte del ministro, Jordi Hereu. Necesitamos hablar de la sostenibilidad del turismo y de las viviendas de uso turístico». Precisamente, se detiene en ese Registro Único implantado por el Gobierno de España y que empezó a funcionar a principios de este verano.

Bernal aplaude las palabras de la Secretaria de Estado de Turismo, quien reconoce que las VUT no son la causa del problema de la vivienda en España

«El Gobierno puso en marcha ese registro paralelo a través del decreto 1312 de 2024 para alquileres de corta duración. Pretende introducir las viviendas de corta duración con las de uso turístico, y eso no es correcto, lo que está generando una gran incertidumbre, además de una mayor carga burocrática por la duplicidad de funciones y un sobrecoste económico», reflexiona el economista malagueño. «Hay un riesgo de fraude al permitir la puesta en alquiler de viviendas de corta duración como viviendas turísticas. Un despropósito».

Las viviendas de larga duración (más de un año) y las de corta duración (menos de un año) forman parte de la competencia del Estado a través de la Ley de Arrendamientos Urbanos, mientras que las Viviendas de Uso turístico dependen de la gestión de la comunidad autónoma. «La actual ley tendría que haber dedicado dos líneas para definirlo, pero no lo hizo, y ha creado una gran incertidumbre».

Porque «cualquier propietario de una vivienda para alquiler de corta duración puede acudir al registro único y ofertarla como vivienda de uso turístico encubierta. Comercializar con ella simplemente con el número del registro de la propiedad y sin el control por parte de la administración autonómica, provocando el 'puenteo' al registro de la comunidad y sin cumplir los requisitos. Es un fraude. La ventanilla única digital promueve la inseguridad y la ilegalidad. Y además, es una invasión de competencias«. Por ello han pedido la derogación la normativa o que al menos se revise para introducir los cambios oportunos.

Por su parte, la Junta continúa su lucha contra las viviendas turísticas ilegales que no cumplen con la normativa. Desde 2024, en el momento en que se aprobó el decreto de viviendas de uso turístico, hasta octubre de 2025, hemos dado de baja 11.820 inscripciones en el registro de turismo de Andalucía.