El arte de convivir de Andalucía «derriba muros» y teje «esas redes familiares que hay que proteger entre todos»

Los congresos políticos suelen ser profundamente endogámicos, de mirada hacia dentro y una perspectiva que alcanza hasta el ombligo o la punta de la nariz. «Mi mundo que es mi realidad», suena en el plenario, casualmente. Pero el Partido Popular, en su afán de la ... búsqueda de transparencia y una mejor convivencia, ha querido abrir su reunión en Fibes a la sociedad civil. Para actuar, primero hay que escuchar, y de ahí nace esta mesa redonda, 'El arte de convivir', moderada por el sociólogo Luis Ayuso.

El experto defendía el liderazgo de esta Comunidad en ese estilo de vida cimentado en parte por las «redes informales de apoyo, familia y amigos». Las estadísticas señalan que «la satisfacción familiar es lo que tiene lo niveles más altos» en esta tierra, más allá de ideologías y pensamientos políticos. «Contamos con una red familiar fuerte, invisible, y muy importante. Y parte de esta red las grandes responsables son nuestras madres y abuelos, pero hay que protegerlas, reivindicarlas, porque deben formar parte de nuestras políticas sociales».

«Así se explica nuestro carácter abierto y solidario», que trasladamos a «nuestra manera de trabajar. Somos una sociedad que integra, que hace de la diferencia, virtud. La sociedad del consenso, de las clases medias y el sentido común. El arte de convivir de Andalucía derriba muros». Una máxima que se puede aplicar a todos los ámbitos y, sobre todo, a la política nacional.

Juan de la Haba: «El sistema sanitario no es un servicio, es un pacto social»

Juan de la Haba m. o.

Ayuso otorgaba la palabra a Juan de la Haba, médico oncólogo, que reflexionaba precisamente sobre esas redes familiares, «la primera amortiguación que tiene el diagnóstico de una enfermedad como el cáncer», entiende. «Forma parte del sistema de salud pública y hace que los resultados de los médicos luzcan mucho más. Uno de los mayores males de nuestra sociedad es la soledad».

Las palabras de De la Haba generaban mucha expectación, pues precisamente el sistema sanitario está en entredicho tanto por los errores propios como por los ataques del exterior. El galeno es tajante y sus declaraciones son revolucionarias. «Tener un sistema del que esperamos un servicio es erróneo. El SAS no es un servicio. Es un compromiso de la sociedad, un pacto social. El modelo de Sanidad por el que nos preocupamos por otro nos obliga a ser responsables y solidarios. Reconocer que yo formo parte de mejorar el sistema, que éste tiene límites, y que no puedo hacer uso de este sistema irresponsable. Y cuidarlo no sólo es tratar bien a los profesionales, sino tratar bien al sistema sanitario público. Hay que protegerlo desde la ciudadanía».

Reconocía que «el sistema está colapsando en todos los niveles porque la población envejece, la demanda crece, la medicina es cada vez más cara y tenemos un sistema de hace décadas». Un paso decisivo es otorgar respaldo al «cuidador, el trabajador más rentable que tiene el sistema sanitario. Hay que bajar a ese nivel para darle otra mirada al sistema. Y tenemos una sociedad empoderada. Aprovechemoslo».

Arcángel: «Hay que reivindicar el género, el flamenco, pero también proteger al artista»

Arcángel m. o.

Francisco José Santos, el cantaor 'Arcángel', realizaba una defensa acérrima de la cultura y el flamenco y, en concreto, de sus intérpretes, de los actores, de sus miembros. Apuntaba que «las diversas culturas que han ido pasando han conformado nuestra identidad. Estas manifestaciones culturales, como el flamenco, nos permiten expresar nuestros sentimientos y sin excluir al individuo, sino al contrario, como un nexo de unión y un elemento vertebrador del territorio.

«El flamenco tiene la capacidad de emocionar». De ahí la necesidad de impulsarlo a través de la «educación, la herramienta más preciada para construir una cultura. A los niños hay que enseñarles a amar a los que tienen cerca. Está bien que aprendan a amar a Michael Jackson, Freddie Mercury o Rosalía, pero también a Paco Toronjo o la niña de los Peines. Y a los adultos, hay que crearles la conciencia de los beneficios que tiene el acceso a una cultura abierta. El flamenco es la música que nos representa».

Dirigido a los políticos, declaraba que «es vital que se cree un entorno de protección hacia el sector. Y no sólo reivindicar el género (flamenco), sino los que trabajan ese género, que están un poco desprotegidos».

Raquel Pérez: «Hacen falta perfiles tecnológicos, pero también humanistas»

Raquel Pérez m. o.

Raquel Pérez, CEO de la Startup Onversed, detallaba la incursión a las nuevas tecnologías y la digitalización de la sociedad, que ofrece nuevos retos. Hay que cerrar «la brecha de digitalización», y aprovechar estas nuevas herramientas para hacer un uso sostenible y beneficioso para el medio ambiente. Su proyecto, «liderado por mujeres», necesita «perfiles tecnológicos pero también humanistas», por esa tendencia a caer en la tecnologización en perjuicio de la propia humanidad.

Sara Rpodríguez: «Las barreras están en cómo está configurada la sociedad y eso es responsabilidad de todos»

Sara Rodríguez m. o.

Por último, tomaba la palabra Sara Rodríguez, presidenta de la Fundación Fepamic. El llamado tercer sector, que engloba a todas esas organizaciones sin ánimo de beneficio que cuidan de la sociedad, ha tejido precisamente una red de seguridad invisible que alcanza hasta donde no llegan las administraciones públicas. «Una gran red de servicios profesionalizada y especializada» construida «desde la nada». En Fepamic entienden que «la mejor forma de acompañar a las personas con discapacidad es hacerlas protagonistas de su propio proyecto de vida, y eso se consigue a través del empleo».

Al auditorio, como a todo la sociedad, les anima a concienciar y concienciarse. «La persona con discapacidad no es el problema. Las barreras están en cómo está configurada la sociedad, y eso es responsabilidad de todos. Por eso hago apelación a la concienciación colectiva. Todos somos socios necesarios».

Ayuso cerraba esta tertulia animando a los andaluces a sacudirse a los estereotipos, a desempañar sus gafas, a sentirse orgullos. Por supuesto, a adaptarse a la digitalización, a las nuevas tecnologías, «sin perder la esencia andaluza, sin perder nuestra humanidad, nuestras redes familiares, eso que nos humaniza». Y qué mejor manera de demostrarlo que con un cante arrancado de la garganta del mismísimo Arcángel.