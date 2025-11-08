Suscríbete a
El arte de convivir de Andalucía «derriba muros» y teje «esas redes familiares que hay que proteger entre todos»

El sociólogo Luis Ayuso modera la mesa redonda en la que protagonistas de la sociedad civil reivindican la humanidad de esta tierra en un presente y futuro marcados por las nuevas tecnologías

Juan de la Haba, Raquel Pérez, Luis Ayuso, Arcángel y Sara Rodríguez
José María Aguilera

Los congresos políticos suelen ser profundamente endogámicos, de mirada hacia dentro y una perspectiva que alcanza hasta el ombligo o la punta de la nariz. «Mi mundo que es mi realidad», suena en el plenario, casualmente. Pero el Partido Popular, en su afán de la ... búsqueda de transparencia y una mejor convivencia, ha querido abrir su reunión en Fibes a la sociedad civil. Para actuar, primero hay que escuchar, y de ahí nace esta mesa redonda, 'El arte de convivir', moderada por el sociólogo Luis Ayuso.

