Arcángel reivindicativo con su cante en el congreso del PP-A en Sevilla: «No es menos importante que los niños sepan quién es Paco Toronjo y la Niña de los Peines»

El cantaor flamenco Francisco José Arcángel Ramos, conocido como 'Arcángel', ha deleitado este sábado con su cante a los presentes en el plenario del 17 Congreso del PP de Andalucía que se celebra este fin de semana en el Palacio de Exposiciones y ... Congresos de Sevilla (Fibes).

Aunque no estaba en el guión, Arcángel, por «petición popular» se ha unido al grupo Radio Soul -encargado de amenizar el congreso con sus interpretaciones de clásicos de la música, dando su toque 'soul'- para cantar en solitario, apoyado por el teclista Álvaro Gandul.

Previamente, Arcángel ha participado en la ponencia social del congreso del PP-A sobre 'Andalucía, el arte de convivir', donde ha hablado sobre la importancia de la música andaluza, como el flamenco, y lo fundamental que es que las nuevas generaciones lo conozcan.

«A mí me parece fantástico, lógicamente como fuente de conocimiento y como cultura general, que los niños sepan quién es Michael Jackson, Beethoven y Rosalía, pero no es menos importante que sepan quién es Paco Toronjo y la Niña de los Peines«, una frase de Arcángel que ha provocado los aplausos del plenario.

La actuación de Arcángel ha sido seguida en directo desde el plenario por el candidato a la reelección como líder del PP-A y presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; por el presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, y por el secretario general del PP, Miguel Tellado, entre otros.