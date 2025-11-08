Suscríbete a
Estable el policía herido de bala y sigue la operación en Isla Mayor en busca de los autores de los disparos
Congreso del PP-A
Tellado clama contra la corrupción del Gobierno de Sánchez: «Caerán todos, incluido el número uno»

Arcángel reivindicativo con su cante en el congreso del PP-A en Sevilla: «No es menos importante que los niños sepan quién es Paco Toronjo y la Niña de los Peines»

El cantaor flamenco se ha saltado el guión y se ha unido por «petición popular» al grupo Radio Soul

Moreno anuncia que los jóvenes y los problemas de la vivienda serán sus prioridades

Juanma Moreno firma ejemplares de su libro mientras mantiene la intriga sobre su nueva ejecutiva

El cantaor flamenco Arcángel, durante su actuación en el 17 Congreso del PP andaluz, que se celebra este fin de semana en Sevilla
El cantaor flamenco Arcángel, durante su actuación en el 17 Congreso del PP andaluz, que se celebra este fin de semana en Sevilla E.P.

ABC Andalucía

El cantaor flamenco Francisco José Arcángel Ramos, conocido como 'Arcángel', ha deleitado este sábado con su cante a los presentes en el plenario del 17 Congreso del PP de Andalucía que se celebra este fin de semana en el Palacio de Exposiciones y ... Congresos de Sevilla (Fibes).

