Ah, aquellos días maravillosos de la sanidad andaluza…

Es fascinante la capacidad del PSOE andaluz no ya de tapar su trayectoria en el poder que acabó estrepitosamente en Andalucía después e cuatro décadas, sino de reinventarla con una fantasía que ni Michael Ende o J.K.Rowling. Es una maravilla. Sólo había que ... oír a María Jesús Montero en la sesión de control.

Ya ven, el Paraíso Perdido contado no por Milton sino por la responsable de las fusiones de unidades hospitalarias que acabó como el rosario de la aurora, con las mareas blancas desbordadas –decenas de miles de manifestantes en la calle contra ella, con Spiriman al frente– tanto que Susana Díaz tuvo que sacarla del cargo y trasladarla a Hacienda porque se había convertido en un sumidero de votos. Y ahí está, una década después, vendiendo la moto de una gestión maravillosa con esa desmemoria impúdica, con esa alegría desahogada. Qué cosas.

Pero esto ya va a ser un no parar. En la izquierda están persuadidos de dos cosas: que la sanidad es el único ariete con que quebrar la resistencia de Juanma Moreno y que los ciudadanos ya se habrán olvidado de la gestión socialista y pueden inventársela. Días atrás, Ángeles Férriz acusaba estridentemente a la Junta por los conciertos: «¿Pero cuánto tiempo van ustedes a seguir con esa milonga de que para reducir las listas de espera hay que darle dinero a la privada?». Ella lo presentaba como un escándalo nunca visto, pero el presidente andaluz le replicó con eso que hoy llamamos zasca, mostrándole que para conciertos con las privadas, los que hizo la propia María Jesús Montero. De hecho, ABC ha publicado un gráfico tan revelador como demoledor: la Junta de Andalucía gasta menos en conciertos sanitarios que las cuatro comunidades gobernadas por el PSOE –Cataluña, Navarra, Asturias y Castilla La Mancha– y por debajo de la media nacional en conciertos sanitarios.

Pero al PSOE esto le importa exactamente una higa. La realidad no va a estropearles el eslogan de la Sanidad. No les interesa un debate sobre los datos de una gestión siempre discutible, sino la polarización ideológica identificando a la derecha con la sanidad privada y apropiándose en la izquierda en la sanidad pública, por irreal que sea. Lo cierto es que María Jesús Montero aumentó los conciertos y redujo la plantilla de la sanidad pública que Juanma Moreno sí ha ampliado significativamente. Por eso no quieren una Comisión de Investigación, sino una Comisión de Manipulación. No les interesan el dato, sino el relato. Es lo que tiene la desesperación ante las encuestas.