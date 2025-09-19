Suscríbete a
Ah, aquellos días maravillosos de la sanidad andaluza…

ABC ha publicado un gráfico tan revelador como demoledor: la Junta de Andalucía gasta menos en conciertos sanitarios que las cuatro comunidades gobernadas por el PSOE –Cataluña, Navarra, Asturias y Castilla La Mancha– y por debajo de la media nacional en conciertos sanitarios

Teodoro León Gross

Teodoro León Gross

Es fascinante la capacidad del PSOE andaluz no ya de tapar su trayectoria en el poder que acabó estrepitosamente en Andalucía después e cuatro décadas, sino de reinventarla con una fantasía que ni Michael Ende o J.K.Rowling. Es una maravilla. Sólo había que ... oír a María Jesús Montero en la sesión de control.

