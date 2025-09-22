Suscríbete a
Apuestas deportivas 'on line': el inicio de temporada que amenaza a los adictos al juego

El arranque de las competiciones multiplica la oferta y sobreestimula a quienes padecen este tipo de trastornos

El arranque de la temporada deportiva en España y en gran parte de Europa es un acicate para la recaída de los adictos al juego. La vuelta de La Liga y otras competiciones multiplica la oferta de apuestas online, y con ello la sobreestimulación ... de quienes padecen adicción al juego. Un periodo crítico que se traduce en recaídas, empeoramiento de cuadros previos y nuevas incorporaciones a una conducta adictiva cada vez más normalizada.

