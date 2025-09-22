Apuestas deportivas 'on line': el inicio de temporada que amenaza a los adictos al juego

El arranque de la temporada deportiva en España y en gran parte de Europa es un acicate para la recaída de los adictos al juego. La vuelta de La Liga y otras competiciones multiplica la oferta de apuestas online, y con ello la sobreestimulación ... de quienes padecen adicción al juego. Un periodo crítico que se traduce en recaídas, empeoramiento de cuadros previos y nuevas incorporaciones a una conducta adictiva cada vez más normalizada.

La adicción al juego y a las apuestas online se ha consolidado durante los últimos años como una de las principales amenazas para la salud mental de los jóvenes españoles y sus familias. Según la Encuesta sobre Alcohol y otras Drogas en España (EDADES 2022/2023), publicada por el Ministerio de Sanidad en 2023, casi dos millones de personas jugaron con dinero online entre 2022 y 2023. El informe también confirmó un patrón preocupante: los adolescentes y adultos jóvenes son el grupo con mayor riesgo de desarrollar ludopatía.

Sobre todo porque constituyen una franja de la población muy acostumbrada a los dispositivos móviles, a muchos les apasiona el deporte, sucumben a los estímulos de la publicidad de las casas de apuestas y están en un contexto donde otras personas repiten este comportamiento.

En paralelo, en la Encuesta ESTUDES 2023, centrada en estudiantes de 14 a 18 años, solo el 48,4% de los jóvenes afirmaron que habían sido informados sobre los efectos y los problemas asociados al juego online y a las apuestas. Esta realidad demuestra lo importante que es en este caso conseguir una información de calidad al respecto, tanto en el ámbito académico como en el hogar.

El Consejo General de Psicología de España advierte que la ludopatía ya es la tercera adicción más prevalente en jóvenes, por detrás del alcohol y el cannabis. Además, la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (FEJAR) estima que un 15% de quienes juegan de forma habitual desarrollarán problemas graves de adicción.

La situación se agrava con el crecimiento de la apuesta digital. En 2012 apenas el 5% de los jugadores lo hacía online; en 2022, según la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), ya eran más del 50%. En este caso, la eclosión de una generación repleta de pantallas, dispositivos móviles y facilidad para conectarse a Internet en cualquier sitio y a cualquier hora ha tenido mucho que ver.

La sobreestimulación, una de las claves

Antonio Molina, director de Fromm Bienestar, advierte de que «el inicio de temporada en La Liga y otras competiciones incrementa de forma drástica la sobreexposición de quienes padecen ludopatía. Durante el verano, la persona que sufre de ludopatía busca fórmulas de apuestas alternativas; pero con el regreso de las ligas vuelve la conversación con los amigos, el 'pique' y la emoción compartida. Esa sobreestimulación dispara las recaídas en pacientes en recuperación y agrava el problema en quienes aún están activos».

Por si fuera poco, la ludopatía presenta un reto añadido: al no generar un daño físico tan evidente a priori como el consumo de drogas o alcohol, puede pasar desapercibida más tiempo y normalizarse en el entorno.

Sin embargo, el impacto económico y emocional en las familias es profundo. Endeudamiento, mentiras, conflictos constantes y ruptura de la confianza se convierten en el día a día de los hogares donde hay un adicto al juego. Por eso es tan importante saber detectar esta enfermedad a tiempo.

Esta realidad hace más cuesta arriba y complica el inicio del proceso de recuperación.

«Se trata de una adicción que engancha por la inmediatez y por la falsa percepción de control. Los jóvenes creen que manejan las apuestas, cuando en realidad están atrapados en un sistema diseñado para que pierdan», apunta Lorena Ruiz, psicóloga y directora terapéutica de Fromm Bienestar.

En este contexto, la implicación familiar es clave: establecer límites claros, no financiar la adicción y buscar ayuda especializada son pasos imprescindibles para iniciar la recuperación.

Por otra parte, un aspecto menos conocido, pero frecuente en la práctica clínica, es la asociación de la ludopatía con otras adicciones. Rara vez un paciente se mantiene solo como ludópata a largo plazo. Con frecuencia aparecen consumos paralelos de sustancias: estimulantes, para prolongar la actividad y seguir apostando; o depresores, para mitigar la ansiedad y el malestar tras pérdidas económicas. Esta doble vía refuerza el círculo de dependencia y hace aún más compleja la recuperación.

Septiembre, mes maldito

Septiembre supone un desafío añadido para los profesionales de la salud mental y de las adicciones. La vuelta a las rutinas, la presión académica y laboral y la reactivación de las competiciones deportivas confluyen en un momento de alto riesgo. Los especialistas de Fromm Bienestar subrayan la importancia de anticiparse a este escenario, informar, reforzar la prevención en adolescentes y acompañar a las familias en la detección temprana.

Y esto es importante porque el problema es real. Según la Estrategia Nacional de Adicciones 2021-2024, las adicciones sin sustancia avanzan más rápido que las químicas entre adolescentes, especialmente las relacionadas con redes sociales, videojuegos y apuestas.

La OMS alerta además de que más del 5% de los jóvenes europeos ya muestra un uso problemático de internet.

El juego online y las apuestas deportivas no son un simple entretenimiento: constituyen un fenómeno social con un impacto creciente en la salud mental de jóvenes y familias.

En un periodo del año marcado por la sobreexposición, la prevención, la detección precoz y el acompañamiento profesional resultan más necesarios que nunca para evitar que una conducta aparentemente inofensiva se convierta en una adicción devastadora.