Anuncian movilizaciones por el «recorte» en el compromiso de subida salarial en la Función Pública para destinarlo a la sanidad

Los sindicatos hablan de «bloque injustificable» por parte de la Administración en revisar al alza el sueldo de los empleados públicos

Funcionarios trabajando en Torretriana
Funcionarios trabajando en Torretriana ABC

Los sindicatos con representación en la Mesa General de Función Pública han anunciado movilizaciones por lo que califican como un «bloqueo injustificable» por parte de la Consejería de Justicia de los «compromisos adquiridos» en materia económica para revisar al alza el sueldo de los trabajadores ... de la Administración general autonómica-funcionarios y laborales, en torno a 50.000 personas-, de la plantilla de los entes instrumentales -27.000- y del millar de empleados de Justicia.

