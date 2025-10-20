De 'Antoñito' a 'superconsejero', treinta años en política en todos sus registros

Desde que llegó a la política siendo apenas un niño, Antonio Sanz (Jerez de la Frontera 1968), el flamante consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía no ha parado ni un minuto. Lo mismo en el partido que en el Parlamento ... o en el Gobierno andaluz.

Sanz, es hoy un político maduro, curtido en mil batallas y que ha pasado prácticamente por todas las esferas de la vida pública. Lleva treinta años en la política. Los últimos en el Gobierno, pero antes también conoció la oposición. Ha ido pasando de un registro a otro a la par que cambiaban los tiempos en una especie de montaña rusa. Lo mismo abajo que arriba.

Su carrera política empezó cuando era muy joven en el Partido Popular de su tierra, la provincia de Cádiz, donde ya desde antes de ser mayor de edad comenzó su trayectoria que se inició en los viejos tiempos de la antigua Alianza Popular. 'Antoñito', como le conocían entonces, empezó desde las bases de la formación. Fue presidente de Nuevas Generaciones y del PP de Jerez. De ahí dio el salto a la estructura provincial, donde también se hizo cargo del partido al menos en dos etapas.

Diputato del Parlamento andaluz desde 1994 1995 Cronología de los cargos ocupados dentro del PP y de la Junta en las última décadas 1996 - 2006 Presidente del PP de Cádiz 2000 1999 - 2004 Secretario General del PP de Andalucía 1999 - 2006 Portavoz del Grupo Popular en Andalucía 2005 2006 - 2012 Secretario General del PP de ndalucía 2010 2012-2014 Senador 2015 2015-2018 Delegado del Gobierno en Andalucía 2012-2019 Presidente del PP de Cádiz 2019-2022 Viceconsejero de Presidencia, Admin. Pública e Interior 2020 2022-2025 Consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Adm. 2025 2025 Consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias Fuente: Elaboración propia Gráfico: A. Montes / ABC SEVILLA

Sanz, que se inició en la política de la mano del histórico Javier Arenas, dirigió el PP de Cádiz entre 1996 y 2006. Luego su mentor lo llamó para que se hiciera cargo de la secretaría general de la formación en los tiempos en los que los populares seguían en la oposición. Entre los años 2006 y 2012 fue el número dos en la calle San Fernando en Sevilla, un puesto que luego tendría que dejar para volver a la presidencia de la formación en Cádiz.

Su trayectoria también pasa por el Parlamento andaluz, donde es un viejo conocido ya que fue por primera vez elegido diputado en 1994 en la IV legislatura (la que se hizo famosa por la pinza del PP e IU contra Manuel Chaves). Sanz, que en aquellos tiempos guardaba un paquete de galletas de chocolate en el despacho, se curtió en la pugna política en Las Cinco Llagas mientras iba subiendo escalones en el partido y las expectativas de los populares de llegar a la Junta de Andalucía iban aumentando.

Se hizo cargo de la portavocía del grupo parlamentario popular donde se convirtió en azote del PSOE. Le tocó, entre otras cuestiones, ser uno de los que denunciaban públicamente todos los datos que se iban conociendo sobre el escándalo de los ERE que obligaron a dimitir al socialista José Antonio Griñán.

Pero también participó en la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía. A la vez también pasó por el Senado, la cámara alta a la que llegó designado por la comunidad autónoma. Y fue presidente de la Comisión de Interior y portavoz de Interior del Grupo Popular desde 2018.

En cuanto a las responsabilidades de gobierno Sanz también tiene experiencia. Entre febrero de 2015 y junio de 2018 estuvo al frente de la Delegación del Gobierno de España en Andalucía, cargo en el que sucedió a Carmen Crespo. Poco después, cuando Juanma Moreno se hizo con la presidencia de la Junta de Andalucía, lo quiso tener cerca. Primero como viceconsejero de Presidencia y luego, ya con mayoría absoluta, en la segunda legislatura llegó a la Consejería de Presidencia en julio de 2022. Ahora en el momento más delicado del Gobierno, Juanma Moreno, no ha buscado un médico ni un profesional sanitario. Ha elegido a Sanz, un 'todoterreno' de la política con una trayectoria poliédrica para apagar el fuego.