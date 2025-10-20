Suscríbete a
ABC Premium

De 'Antoñito' a 'superconsejero', treinta años en política en todos sus registros

El consejero de Sanidad ha pasado por todas las esferas de la vida pública: del PP al Parlamento, la delegación del Gobierno o la Junta de Andalucía. Tanto en la oposición como en el gobierno

De &#039;Antoñito&#039; a &#039;superconsejero&#039;, treinta años en política en todos sus registros
A. montes
Mercedes Benítez

Mercedes Benítez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Desde que llegó a la política siendo apenas un niño, Antonio Sanz (Jerez de la Frontera 1968), el flamante consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía no ha parado ni un minuto. Lo mismo en el partido que en el Parlamento ... o en el Gobierno andaluz.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app