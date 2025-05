Antonio R. Vega: «La Junta convirtió su fundación contra el paro en una agencia de colocación del PSOE»

La fundación Faffe, creada en el año 2003 por el Gobierno de Manuel Chaves (PSOE) para combatir el paro y mejorar la formación de los trabajadores, acabó convirtiéndose en una agencia de colocación... pero para familiares de cargos del partido y directivos de esta ... entidad pública. Es el mismo organismo de la Junta de Andalucía donde trabajaba Fernando Villén, el ex secretario de Empleo del PSOE regional que pagó con dinero público servicios en clubes del alterne, por lo que fue condenado.

Hace un año, la Guardia Civil entregó al juzgado un informe de 278 páginas, avanzado por ABC, en el que analizaba más de 230.000 mensajes que intercambiaron por correo electrónico antiguos mandos y técnicos de la entidad. En ellos se daban instrucciones para contratar a personas «solo por el hecho de mantener vínculos de amistad, parentesco o incluso afinidad política con responsables de la Junta», según los investigadores policiales.

Los exdirectivos de la Faffe indicaban a las personas que había que contratar mediante correos electrónicos. «A ver si hablamos, porque no se me ocurre qué funciones poner a dos de ellas. Estoy espesita». «Dos de Rivas tienen que entrar y no tienen el perfil». «Ya después lo arreglamos o le decimos que son enchufes de su delegado». «Te hago llegar el currículum de mi sobrina, trátalo con cariño por favor». «La idea es inventar un proyecto para hacer fijos a programas a algunos». Son las frases recogidas en los correos, en algunos de ellos, porque hubo un borrado masivo de mensajes.

El juez toma ahora como base dichos correos para ampliar las pesquisas en una doble dirección. Por un lado, indaga en los contratos amañados supuestamente con proveedores y financiados con subvenciones y, por otro, avanza en la investigación de 84 personas allegadas a cargos del partido que gobernó Andalucía durante casi 37 años.