Antonio R. Vega: «Los andaluces no pueden seguir pagando el sueldo de empleados de la Junta sin titulación»

Los sindicatos protestan contra los despidos de 23 trabajadores sin titulación que tramita el Gobierno de Juanma Moreno

La Consejería de Empleo desoye las protestas laborales y tramita los despidos de los enchufados del PSOE

Antonio R. Vega, jefe de Andalucía de ABC de Sevilla
ABC Andalucía

Los sindicatos mayoritarios en el Servicio Andaluz de Empleo quieren que el Gobierno de Juanma Moreno siga manteniendo a sueldo a 23 trabajadores que carecen de cualificación. Son 12 administrativos y 11 técnicos que llevan más de 14 años trabajando sin tener un ... título que les habilite para desempeñar estas tareas en la agencia pública que gestiona las oficinas del paro en Andalucía. La Consejería de Empleo tramita su despido después de que el Gabinete Jurídico le indicase que no puede seguir ocupando estos puestos a los que, en condiciones normales, nunca habrían accedido en una administración pública. Muchos de ellos fueron contratados sin superar un proceso selectivo y aprovechando sus redes familiares con cargos del PSOE y de la Junta en la llamada Faffe.

