Antonio R. Vega: «Los andaluces no pueden seguir pagando el sueldo de empleados de la Junta sin titulación»

Los sindicatos mayoritarios en el Servicio Andaluz de Empleo quieren que el Gobierno de Juanma Moreno siga manteniendo a sueldo a 23 trabajadores que carecen de cualificación. Son 12 administrativos y 11 técnicos que llevan más de 14 años trabajando sin tener un ... título que les habilite para desempeñar estas tareas en la agencia pública que gestiona las oficinas del paro en Andalucía. La Consejería de Empleo tramita su despido después de que el Gabinete Jurídico le indicase que no puede seguir ocupando estos puestos a los que, en condiciones normales, nunca habrían accedido en una administración pública. Muchos de ellos fueron contratados sin superar un proceso selectivo y aprovechando sus redes familiares con cargos del PSOE y de la Junta en la llamada Faffe.

Esta fundación es una vieja conocida en la crónica de tribunales. Un juzgado y la UCO investigan el enchufe de 84 trabajadores que luego recalaron en el Servicio Andaluz de Empleo. Fernando Villén, exsecretario de empleo del PSOE andaluz, fue condenado a penas de cárcel por pagar 359.000 euros a un exalcalde que nunca acudió a trabajar y por abonar prostíbulos con dinero público de esta fundación que él dirigía.

A pesar de todo, los sindicatos creen que el Gobierno de Juanma Moreno comete una injusticia al prescindir de estos trabajadores que accedieron a un puesto al que no tenían derecho. Y han anunciado una huelga y concentraciones durante la pausa del desayuno para que no lleve a cabo los despidos. Todo sea por mantener a salvo el cortijo y que la factura sigan pagándola los andaluces. Como siempre.